Les messages cryptés de Messenger et Instagram n’arriveront pas avant 2023

En bref : Messenger et la société mère d’Instagram avaient précédemment promis qu’elle mettrait en œuvre le cryptage de bout en bout (E2EE) d’ici 2022 dans toutes ses applications de messagerie. Cependant, selon le responsable de la sécurité de Meta, cela prendra plus de temps que prévu, car cela n’arrivera pas avant 2023.

Lorsque Meta s’appelait encore Facebook, il indiquait que E2EE deviendrait disponible sur Messenger et Instagram d’ici 2022 au plus tôt, mais ce n’est plus le cas. Comme écrit par Antigone Davis, responsable mondial de la sécurité chez Meta, cette fonctionnalité ne sera ajoutée qu’en 2023.

La raison du retard réside dans le développement d’un système où le conglomérat de médias sociaux peut continuer à soutenir les forces de l’ordre et lutter contre les abus en ligne sans violer votre vie privée (lire l’accès au contenu de vos messages). Pour développer un tel système, Meta a « créé de solides mesures de sécurité dans [its] plans et en s’engageant avec des experts en matière de protection de la vie privée et de sécurité, la société civile et les gouvernements. »

En résumé, Meta vise à développer un système axé sur trois aspects clés.

Le premier aspect consiste en une « technologie de détection proactive » qui recherche les activités suspectes et prend des mesures en conséquence. Cette technologie est déjà en ligne, mais un développement continu pour l’améliorer est toujours en cours. De plus, Meta fera un effort supplémentaire pour protéger les mineurs, en les éduquant sur les dangers en ligne, en attribuant par défaut leurs comptes à des comptes privés ou « amis uniquement » et en interdisant aux adultes de leur envoyer des messages à moins qu’ils ne soient déjà connectés.

Quant à la deuxième partie de l’approche, la société de médias sociaux donnera plus de contrôle aux utilisateurs, leur permettant de choisir à qui ils parlent. Meta a déjà implémenté des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de décider qui peut leur envoyer un message et qui ne le peut pas. Il est également possible de filtrer les demandes de messages directs sur Instagram, en éliminant tout contenu offensant.

Pour le troisième et dernier aspect, le géant des médias sociaux encouragera les utilisateurs à signaler les messages nuisibles et les incitera même à le faire si Meta pense que cela commence à devenir un problème. Les messages et les utilisateurs signalés feront ensuite l’objet d’une enquête et, si nécessaire, des informations seront envoyées aux autorités responsables.

E2EE est déjà disponible sur WhatsApp, garantissant que le contenu des messages ne peut être lu que par l’expéditeur et le destinataire, et empêchant les pirates et les criminels d’y accéder et de les utiliser à des fins malveillantes.

« Au fur et à mesure que nous déployons le cryptage de bout en bout, nous utiliserons une combinaison de données non cryptées dans nos applications, les informations de compte et les rapports des utilisateurs pour les protéger de manière protégée tout en contribuant aux efforts de sécurité publique », a déclaré Davis . « Ce genre de travail nous permet déjà de faire des rapports vitaux aux autorités de sécurité de l’enfance à partir de WhatsApp. »

Alors que Meta travaille à la mise en œuvre d’E2EE dans ses autres applications de messagerie, des alternatives telles que Telegram et Signal gagnent en popularité, encore plus après l’incident qui a détruit le réseau Facebook.