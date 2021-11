Spotify arrête de mélanger les pistes de l’album par défaut après qu’Adele demande le changement

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Avez-vous remarqué que Spotify ne mélange plus les albums par défaut ? Si, pour une raison quelconque, c’est un ennui, blâmez Adele. Le chanteur a apparemment demandé à la plate-forme de lire les morceaux d’un album dans l’ordre voulu par les artistes, et Spotify s’est conformé.

Tel que rapporté par la BBC, Adele semble avoir fait la demande directement à Spotify, le changement ayant lieu après la sortie de l’album « 30 » de la chanteuse lauréate d’un Grammy. Elle a expliqué son raisonnement dans un tweet qui disait : « C’était la seule demande que j’avais dans notre industrie en constante évolution ! Nous ne créons pas d’albums avec autant de soin et ne réfléchissons pas à notre liste de morceaux sans raison. Notre art raconte une histoire et nos histoires doivent être écoutées comme nous l’avons prévu. »

Spotify a répondu au tweet d’Adele avec le message « Tout pour vous ».

Tout pour vous – Spotify (@Spotify) 21 novembre 2021

Le bouton Shuffle Toggle, qui ressemble à deux flèches se croisant, a maintenant été supprimé de la page d’un album, ce qui signifie que les pistes se termineront dans l’ordre lorsque vous appuyez sur Play. Cependant, les utilisateurs peuvent toujours mélanger les pistes en accédant à la vue Lecture en cours et en sélectionnant la bascule de lecture aléatoire à partir de là.

« Comme Adele l’a mentionné, nous sommes ravis de partager que nous avons commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité Premium qui a longtemps été demandée par les utilisateurs et les artistes pour faire jouer le bouton par défaut sur tous les albums », Chris Macowski, responsable de la communication musicale chez Spotify, confirmé à The Verge.

Le premier album d’Adele en six ans a vu 60,7 millions de flux dans le monde le premier jour de sa disponibilité, la chanson Easy on Me détenant désormais le record Spotify du plus grand nombre d’écoutes en une seule journée.

C’est le deuxième changement important que Spotify a subi récemment. La société a finalement déployé sa fonction de paroles en direct dans le monde la semaine dernière, permettant aux utilisateurs de voir les mots d’une piste défiler sur l’écran en temps réel pendant la lecture. Spotify supprimera la fonctionnalité « Derrière les paroles » à la suite de l’introduction de Live Lyrics.