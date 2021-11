Les précommandes Analog Pocket commencent à être expédiées le 13 décembre

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Analogue a confirmé que son système de jeu portable Pocket d’inspiration rétro commencera à être expédié le 13 décembre, ce qui signifie qu’il pourrait être entre les mains des premiers utilisateurs à temps pour les vacances. Cependant, il n’y a aucune garantie sur cette dernière déclaration, car Analogue note qu’en raison d’une congestion d’expédition sans précédent, les commandes pourraient arriver n’importe où entre le 14 et le 30 décembre.

De plus, ceux qui prévoient être absents pour les vacances peuvent demander à Analogue de retenir leur commande et de l’expédier à partir du 3 janvier. Si vous appartenez à cette catégorie, assurez-vous de contacter l’entreprise avant le 28 novembre car les modifications ne peuvent pas être apportées. après cette date.

Le système de jeu portable Pocket d’Analog a mis du temps à arriver. La société a annoncé la machine fin 2019, avec un support natif pour les cartouches Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance. Il dispose d’un écran de 3,5 pouces avec une résolution de 1 600 x 1 440 (615 PPI), soit 10 fois la résolution de la Game Boy originale.

À l’aide d’adaptateurs de cartouche en option, vous pouvez également jouer aux titres Sega Game Gear, Neo Geo Pocket Color et Atari Lynx.

L’ordinateur de poche a été pré-commandé en août 2020, mais la société a déclaré à l’époque qu’il ne serait pas expédié avant mai 2021. Cette date d’expédition allait et venait, et nous envisageons maintenant un lancement à la mi-décembre 2021. Le prix commence à 199,99 $ et les adaptateurs de cartouche vous coûteront 29,99 $ supplémentaires chacun.

Ceux qui ont précommandé l’appareil ont été informés des informations d’expédition mises à jour par e-mail, nous dit-on.