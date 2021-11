Fournisseurs de cloud approchés par le DoD pour un contrat de support cloud de plusieurs milliards de dollars

Couper les coins ronds : plus tôt cette année, le département américain de la Défense (DoD) a annulé le contrat JEDI, qui avait été attribué à Microsoft il y a plus de deux ans et valait environ 10 milliards de dollars sur dix ans. L’annulation était due à plusieurs facteurs allant de l’évolution des exigences techniques à un cycle apparemment sans fin de protestations contre les récompenses de la part des concurrents de Microsoft. Le département a rapidement suivi l’annulation avec une initiative multi-fournisseurs mise à jour conçue pour répondre à leurs besoins techniques tout en élargissant le pool de fournisseurs de cloud potentiels.

Vendredi, une nouvelle sollicitation de plusieurs milliards de dollars pour la Joint Warfighting Cloud Capability (JWCC) a été officiellement envoyée à plusieurs grands fournisseurs de cloud. La sollicitation a été envoyée à AWS, Microsoft, Google et Oracle à la suite des évaluations précédentes du DoD de plusieurs fournisseurs de services cloud et de leur capacité technique à répondre aux nouvelles exigences d’approvisionnement.

Le contrat JWCC vise à fournir des services cloud similaires à ceux du contrat JEDI précédent ainsi que de nouvelles capacités identifiées depuis l’annulation de l’attribution. Le nouveau programme a également l’intention de couvrir d’autres programmes de nouvelle génération tels que le commandement et le contrôle conjoints de tous les domaines (JADC2) et les initiatives d’intelligence artificielle et d’accélération des données (ADA).

Une publication de sollicitation ne signifie pas que le gouvernement est encore prêt à envoyer de gros chèques à ces fournisseurs de cloud. Les bénéficiaires doivent fournir des réponses de proposition ciblées à la demande de sollicitation du JWCC. Une fois soumises, ces réponses seront évaluées par les équipes d’approvisionnement et juridiques du DoD à l’aide d’un processus d’examen formel et structuré afin de déterminer quels fournisseurs sont les mieux placés pour fournir les services demandés.

Toutes les propositions sont évaluées en fonction des mêmes critères pour identifier les fournisseurs ayant la plus grande probabilité de succès, le plus faible risque possible et les estimations de coûts les plus réalistes. Il s’agit d’un scénario où une offre moins chère ne signifie pas nécessairement une meilleure offre.

Le contrat résultant sera attribué aux fournisseurs de cloud retenus dans le cadre d’un contrat de livraison indéfinie/quantité indéfinie (IDIQ).

Un contrat IDIQ signifie que les fournisseurs retenus peuvent fournir une quantité indéfinie de produits ou de services (comme demandé par le gouvernement) sur une période de temps déterminée. Le prix lui-même ne garantit pas le travail ou le financement à un vendeur, mais sert plutôt de permis de chasse donnant au bénéficiaire pré-qualifié la capacité de fournir des services pour tout travail délivré dans le cadre de ce contrat IDIQ.

Bien que la sollicitation du JWCC puisse être un scénario de « retour du JEDI » tentant d’obtenir un support cloud sous un nouveau nom, rien ne garantit que l’approvisionnement ne connaîtra pas les mêmes types de retards de protestation que ceux qui ont affecté l’effort JEDI précédent. L’objectif du DoD est de négocier tous les prix IDIQ avec des fournisseurs qualifiés d’ici le troisième trimestre de 2022. Mais lorsque des milliards de dollars sont en jeu, vous pouvez parier qu’il n’y a pas de bon perdant. Demandez simplement à Amazon.