Le GPU phare d’Intel Arc Alchemist a été terne pour la première fois dans les benchmarks divulgués

Regard vers l’avenir : le prochain produit phare d’Intel, Arc, a fait sa première apparition dans une base de données de référence en ligne. Un partenaire Intel anonyme a pris un échantillon d’ingénierie GPU pour un tourbillon dans la suite de tests Geekbench OpenCL en utilisant une plate-forme de validation i5-9600K légèrement datée et voici ce que nous avons appris…

Dans chiffres purs et simples, le GPU fonctionne mal. Les quatre courses ont obtenu un score OpenCL moyen d’environ 67 000 points et son score le plus élevé était de 69 000 points. À titre de comparaison, l’AMD Radeon RX 6800 XT sorti il ​​y a environ un an se situe dans la fourchette de 150 000 à 180 000 points.

Mais ne vous découragez pas. Considérez ceci : selon les métadonnées collectées par Geekbench pendant les courses, le GPU planait à environ 1,3 GHz. À cette fréquence, avec 512 EU, le GPU a une performance théorique de 11 TFLOPS.

La Radeon RX 6600 XT d’AMD a 11 TFLOPS similaires et des scores compris entre 60 000 et 70 000 points. Par conséquent, l’architecture d’Intel a les mêmes performances par TFLOPS dans OpenCL que celle d’AMD.

La question est donc : Intel peut-il égaler les numéros TFLOPS haut de gamme d’AMD ?

Selon Geekbench, le GPU avait une vitesse d’horloge nominale de 2,1 GHz. S’il avait fonctionné à cette vitesse, et non à 1,3 GHz, il aurait eu 17 TFLOPS, ce qui est comparable au RX 6800 (non XT). La réponse à cette question est donc oui, si 2,1 GHz est réalisable.

Et franchement, 2,1 GHz n’est pas si élevé. Si les rumeurs sont vraies et qu’Intel utilise le nœud TSMC N6, alors ils pourraient potentiellement pousser les horloges suffisamment haut pour pénétrer le territoire de performances RX 6800 XT et RTX 3080.

N’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’une pure conjecture, mais nous ne sommes pas les premiers à prétendre que les GPU d’Intel atterriront quelque part aux côtés du RTX 3070 ou du RTX 3080. Intel a lui-même laissé entendre que son produit phare sera proposé à un prix légèrement supérieur à ce dernier, entre 740 et 790 dollars. Pourtant, comme le montrent les scores OpenCL d’aujourd’hui, Intel peut encore travailler dur pour y arriver.