Une semaine de plus, bien qu’avec un peu de retard, nous vous informerons de l’actualité de Microsoft Edge sur le canal Dev. Cette fois, les informations sur l’actualité sont plus mesurées que d’autres fois mais non moins intéressantes.

Salut les initiés ! La mise à jour du canal de développement vers 97.0.1072.8 est maintenant disponible. Nous avons mis à jour l’expérience Shopping et plus encore, alors consultez nos forums d’initiés pour en savoir plus sur les nouveautés et voir à quoi ressembleront nos communications pour le reste de l’année : https://t.co/LvNoIOC2uN pic.twitter.com/AnGq7KtfRn – Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) 17 novembre 2021

Microsoft Edge Dev est mis à jour vers la version 97.0.1072.8

Ajout de fonctionnalités dans Edge

Prise en charge activée pour les recherches d’historique intelligentes dans la barre d’adresse. Auparavant, cela n’était disponible que sur la page de gestion de l’historique.

Une stratégie d’administration a été ajoutée pour contrôler si l’onglet Mode Internet Explorer est autorisé en mode Edge, ce qui permet aux sites de la liste des modes IE d’être temporairement ouverts dans un onglet en mode non IE à des fins de test. Veuillez noter que les mises à jour du modèle administratif ou de la documentation peuvent ne pas avoir encore eu lieu.

Prise en charge activée d’une stratégie de gestion Chromium pour contrôler la prise en charge des en-têtes de requête CORS non génériques.

Ajout d’une API aux applications WebView2 pour contrôler la lecture multimédia (numéro 41).

Amélioration des performances

Correction d’un problème sous Linux où certaines pages de configuration se bloquaient ou étaient vides.

Résolution d’un plantage sur la page du nouvel onglet.

Correction d’un plantage lors de l’ouverture de certaines fenêtres pop-up.

Suppression d’un plantage lors de l’affichage de certains menus ou fenêtres contextuelles.

Modification d’un plantage lors de l’interaction avec certaines fenêtres contextuelles.

Correction d’un problème où les interactions avec les notifications de bureau échouent parfois.

Améliorations du comportement

Correction d’un problème où les fichiers PDF commençaient parfois à voir des pages blanches vierges après avoir fait défiler pendant un certain temps.

Correction d’un problème où certains types d’annotations de texte dans les fichiers PDF ne fonctionnaient pas.

Correction d’un problème où les groupes d’onglets épinglés ne sont pas restaurés lorsque le navigateur est rouvert.

Correction d’un problème où le mini menu contextuel bloque l’interface utilisateur sur certains sites Web qui ont leur propre interface utilisateur qui apparaît lorsqu’elle est sélectionnée.

Localisation d’un problème sur les appareils mobiles où certains paramètres de synchronisation ne fonctionnent pas.

Correction d’un problème sur les appareils mobiles où les notifications de site Web ne fonctionnaient pas.

Correction d’un problème dans le mobile où parfois il ne parvenait pas à enregistrer les informations de la carte de paiement dans le navigateur.

Correction d’un problème sur les appareils mobiles où l’importation de données à partir d’autres navigateurs échouait parfois.

Bugs connus pour cette version