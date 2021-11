L’ancien directeur audio de Bungie demande aux fans de supprimer la musique partagée sans autorisation légale

Récapitulatif : un ancien compositeur de Bungie a été reconnu coupable d’outrage au tribunal pour avoir continué à publier des actifs audio de Destiny sans autorisation. Cette action a violé les termes d’un procès précédent, déclarant que Marty O’Donnell n’a pas respecté l’instruction de retourner tout le matériel audio en sa possession à Bungie. En septembre, O’Donnell a été condamné à payer 100 000 $ à Bungie et à créer une vidéo demandant aux fans de supprimer tout audio obtenu à tort.

Le compositeur responsable du thème musical tristement célèbre de Halo et de la bande originale de la franchise Destiny a publié une vidéo ordonnée par le tribunal à ses fans. La vidéo comprend un message approuvé par le tribunal exhortant les fans à cesser de partager et à supprimer tout matériel non disponible dans le commerce, y compris toute musique liée à sa partition musicale inédite, Musique des Sphères.

La partition en huit parties, créée avec le compositeur Michael Salvatori et l’ancien Beatle Paul McCartney, a été abandonnée en 2013 lorsqu’Activision a décidé de ne pas utiliser la composition précédemment convenue pour la bande-annonce de Destiny E3.

O’Donnell a ensuite été licencié par Bungie et a déclenché une querelle juridique de plusieurs années. À la suite d’une bataille juridique concernant les salaires impayés, l’ancien compositeur a reçu l’ordre de restituer tout le matériel lié à Destiny, y compris celui lié à la musique des sphères.

En 2019, O’Donnell s’est à nouveau retrouvé en difficulté pour avoir publié le contenu protégé de Bungie. Ces actions ont directement violé l’injonction précédente du tribunal, et en mai 2021, cela a conduit à une décision mise à jour en faveur de Bungie. Cette décision obligeait O’Donnell à payer à Bungie plus de 100 000 $ et à publier une déclaration vidéo (ci-dessus) à toute personne ayant l’audio en sa possession.

Dans la vidéo, O’Donnell admet librement qu’il n’a pas et n’a pas l’autorité légale pour posséder ou distribuer du matériel non disponible dans le commerce lié à Destiny ou Music of the Spheres.

La musique, qui appartient à Bungie, a depuis été publiée et rendue disponible via les canaux officiels. Dans la vidéo, O’Donnell déclare clairement que la demande ne s’applique à aucun matériel de Destiny ou de Music of the Spheres qui a été légalement obtenu à partir de sources disponibles dans le commerce.