L’arrivée de l’anime One Piece sur Crunchyroll a déclenché un véritable tremblement de terre parmi les amoureux de l’un des mangas les plus populaires de tous les temps ; tant pour ses ventes que pour son histoire. Bien sûr, nous parlons d’une alternative légale pour profiter des animes, équivalente à celle proposée par Manga Plus pour suivre votre manga semaine par semaine. Nous vous expliquons comment et où regarder l’épisode 1000 de One Piece avec sous-titres espagnols.

Cela peut vous intéresser :

One Piece – Episode 1000 maintenant disponible : comment le regarder en ligne avec des sous-titres espagnols

Depuis la première en mai dernier de la scène des épisodes 326 à 746, qui comprend les arcs narratifs de Thriller Bark, War against the Navy (Marineford), le saut de temps et les trois premiers arcs une fois arrivés dans le New World (Fishmen, Punk Hazard et Dressrosa), Crunchyroll Espagne a rattrapé un nombre infini de chapitres en attente.

De plus, vous pouvez actuellement accéder à tous les épisodes précédents de cet arc narratif, le Wano Country Arc, qui couvre actuellement de l’épisode 890 à l’épisode 1000 attendu qui est désormais disponible.

Crunchyroll : comment ça marche ?

Le service a deux modes : gratuit avec des publicités dans certaines parties des épisodes et premium, qui est payant. Il existe actuellement un mode gratuit de 14 jours pour accéder à tous les contenus sans publicité. Ensuite, le prix du mode Fan est de 4,99 euros par mois (un seul appareil à la fois) ou du Mega Fan, conçu pour être partagé entre amis, qui permet jusqu’à 4 appareils en même temps.

Origine | Croquant