A partir de la semaine prochaine pour accéder aux services Google vous devrez confirmer avec votre smartphone

Google activera un système d’authentification à deux facteurs pour 150 millions de personnes afin de protéger Gmail, Docs et d’autres services. Voici comment fonctionne la nouvelle connexion.

Les mots de passe non sécurisés sont un problème endémique et essentiellement impossible à résoudre. Convaincre des milliards de personnes d’utiliser des mots-clés efficaces et de les modifier souvent est une bataille perdue d’avance, c’est pourquoi de nombreuses entreprises en ligne ont commencé à proposer leurs services en utilisant le système d’authentification à deux facteurs. Google fait partie de ces entreprises : depuis des années, il offre aux utilisateurs la possibilité de profiter de cette mesure de sécurité, et en effet, à partir du jeudi 25 novembre, il prévoit de l’activer automatiquement sur 150 millions de comptes Gmail. Voici ce qu’il faut savoir pour comprendre son fonctionnement avant d’être confronté à la nouveauté.

Qu’est-ce que l’authentification à deux facteurs

Dans le modèle de connexion à authentification à deux facteurs, le nom d’utilisateur et le mot de passe ne sont pas suffisants pour accéder au site souhaité. Une fois les informations d’identification saisies, le prestataire de services ou le gestionnaire de site demande un système de confirmation supplémentaire – ce que l’on appelle le deuxième facteur. Dans certains cas, il s’agit d’une empreinte digitale, dans d’autres d’un code PIN, mais dans la plupart des cas, il s’agit d’un code numérique temporaire qui est envoyé au téléphone de l’utilisateur et doit être noté dans la boîte de dialogue de connexion. L’ajout de ce système de sécurité supplémentaire garantit qu’un attaquant potentiel ne peut pas violer les données d’une victime potentielle simplement en connaissant le nom d’utilisateur et le mot de passe de ses profils en ligne ; sans que le smartphone de la cible ne soit disponible, l’accès est refusé.

La nouveauté de Google

Le système représente un bon compromis entre facilité d’utilisation et gage de sécurité, notamment pour certains types de services fortement ciblés par les escrocs et les cybercriminels. Les plateformes de paiement en ligne et de banque à domicile utilisent ces systèmes depuis un certain temps, tout comme notre propre SPID et comme les réseaux sociaux et les grandes plateformes technologiques telles que Google. Le pas en avant de la maison Mountain View par rapport à ce qui a été mis en place par d’autres sociétés de la Silicon Valley est précisément celui de commencer à activer automatiquement cette fonctionnalité jusqu’à présent facultative sur Gmail. Dans l’annonce faite le mois dernier, il était prévu que 150 millions de comptes verraient le nouveau système activé automatiquement, et maintenant cette date est proche.

La version d’authentification à deux facteurs conçue par Google est une variante simplifiée du système plus courant basé sur des codes numériques. Simplement, à chaque fois que vous tenterez d’accéder à un compte Gmail depuis un appareil non reconnu, la maison Mountain View enverra une notification au smartphone liée à l’adresse email en question : il sera demandé au propriétaire s’il tente réellement cette opération, ou si l’accès doit être considéré comme une tentative de violation. Répondre Oui ou Non est suffisant pour autoriser ou refuser l’accès.