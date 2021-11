Sondage Kaspersky : 30 % des personnes interrogées pensent qu’il est acceptable d’utiliser des logiciels de harcèlement pour espionner leur partenaire

En un mot : Stalkerware est une catégorie de logiciels qui permet à une personne d’espionner une autre, souvent en installant le logiciel sur l’appareil mobile de la cible à son insu. Ces applications, qui se font souvent passer pour des applications de contrôle parental ou des solutions antivol, peuvent surveiller l’activité Internet, suivre les allées et venues d’un utilisateur et enregistrer de l’audio et de la vidéo, entre autres fonctions.

Kaspersky a récemment commandé une enquête pour évaluer la perception du public en ce qui concerne la confidentialité – en particulier le harcèlement numérique – parmi les personnes en couple. Les résultats pourraient vous surprendre.

Parmi les plus de 21 000 personnes interrogées dans 21 pays qui sont en couple ou l’ont été dans le passé, 30 % pensent qu’il est acceptable de surveiller les activités numériques de leur partenaire. Au sein de ce sous-ensemble, plus de la moitié ont déclaré que cela n’était approprié que dans certaines situations.

Qu’est-ce qui constitue une situation acceptable? Les résultats de l’enquête montrent que 64% de ceux qui pensent qu’il est correct de surveiller leur partenaire disent qu’ils le feraient s’ils pensaient qu’ils étaient infidèles tandis que 63% ont déclaré qu’ils le feraient si cela était lié à la sécurité. La moitié de ce groupe espionnerait également leur compagnon s’ils pensaient qu’ils étaient impliqués dans des activités criminelles.

Près de trois sur quatre (74 %) des personnes interrogées déclarent n’avoir jamais été traquées au moyen de la technologie.

Comment réagiriez-vous si vous trouviez un stalkerware sur votre appareil ? La plupart (83 %) des personnes interrogées ont déclaré qu’elles confronteraient leur partenaire s’ils trouvaient une application de surveillance installée sur leur appareil sans leur consentement, bien que le rapport note que tenir tête à un partenaire dans cette situation ne pourrait qu’augmenter le risque qu’une victime de stalkerware visages.