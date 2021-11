Les escroqueries par phishing sur Netflix deviennent de plus en plus populaires

En bref : avec de plus en plus de personnes s’inscrivant aux services de streaming, les cybercriminels profitent des moins avertis en technologie en utilisant des techniques de phishing classiques, incitant les utilisateurs à remettre leurs identifiants de connexion et leurs informations de paiement.

Le géant de la cybersécurité Kaspersky rapporte la pratique de plus en plus populaire d’utiliser des services de streaming tels que Netflix, Disney Plus et Amazon Prime comme appâts de phishing. Les escroqueries utilisent de fausses pages d’inscription et de destination qui peuvent être assez convaincantes à première vue, mais qui présentent généralement des signes révélateurs de quelque chose qui ne va pas. jetez un oeil à celui ci-dessous à titre d’exemple.

L’un des e-mails les plus courants est le faux avertissement Netflix « Mettre à jour votre paiement » qui indique que le compte d’un utilisateur est en attente jusqu’à ce que ses détails de paiement soient confirmés. Encore une fois, certains pourraient penser que cela semble convaincant, mais il est peu probable que le vrai Netflix commence un e-mail avec « Cher client ». En cliquant sur le bouton rouge, vous accédez à une fausse page de détails personnels, sans fautes d’orthographe, mais la saisie de vos numéros de carte de crédit est un moyen sûr de recevoir une mauvaise surprise.

Une autre méthode consiste à cibler les non-abonnés avec la perspective de regarder de nouveaux épisodes non diffusés d’émissions que les escrocs ont reconstitués à partir de différents clips – The Mandalorian, dans ce cas. Ils sont ensuite invités à souscrire à un abonnement à faible coût pour continuer à regarder.

Bien que le vol de votre carte de crédit/coordonnées bancaires soit le pire des cas, les criminels recherchent également les identifiants de connexion au service de streaming des utilisateurs. Ceux-ci peuvent être vendus sur le dark web, et comme plusieurs appareils peuvent diffuser du contenu simultanément à l’aide d’un seul compte, les victimes pourraient devoir attendre qu’un étranger se déconnecte avant de pouvoir regarder leur émission préférée. Il existe également le risque associé au recyclage des mêmes mots de passe sur plusieurs sites et services, ce que de nombreuses personnes font encore.