Un pilote audio Intel est derrière un BSOD Windows 11, Microsoft publie une solution de contournement

En bref : si vous obtenez un écran bleu de la mort sur Windows 11 et que la technologie Intel Smart Sound est installée, vous voudrez peut-être vérifier la version de son pilote. Microsoft a signalé le problème cette semaine et a proposé une solution de contournement.

Cette semaine, Microsoft a ajouté un problème de compatibilité avec le pilote Intel Smart Sound Technology à sa liste de problèmes connus dans Windows 11. En plus de provoquer des écrans bleus, le bug peut empêcher les utilisateurs de passer de Windows 10 à Windows 11.

Microsoft indique que le pilote concerné se trouve dans le Gestionnaire de périphériques > Périphériques système sous le contrôleur audio Intel Smart Sound Technology (Intel SST). Le nom du fichier doit être IntcAudioBus.sys et la version du fichier doit être soit 10.29.0.5152 et versions antérieures, soit 10.30.0.5152 et versions antérieures.

Il est important de noter que les versions commençant par 10.30 ne sont pas nécessairement plus récentes que celles commençant par 10.29. Cela peut être un peu contre-intuitif, mais les deux semblent provenir d’historiques de versions distincts. Lorsque vous regardez les fichiers, la dernière section de nombres, le « 5152 », est la plus importante. La solution de contournement de Microsoft consiste à mettre à niveau ces pilotes vers les versions 10.29.00.5714 et 10.30.00.5714. Vous devrez vérifier auprès du fabricant de votre ordinateur pour ces pilotes.

« Vous devrez vérifier auprès du fabricant de votre appareil (OEM) si un pilote mis à jour est disponible et l’installer », écrit Microsoft.

La mise à jour de ces pilotes devrait permettre aux utilisateurs de passer à Windows 11, mais la liste indique que cela peut prendre jusqu’à 48 heures avant que l’offre de mise à niveau n’apparaisse.

Microsoft dit également de contacter le fabricant de votre appareil si une mise à niveau n’est pas encore disponible. Il avertit que les utilisateurs ne doivent pas mettre à niveau manuellement à l’aide du bouton « Mettre à jour maintenant » ou de l’outil de création de médias tant que le problème n’est pas résolu.

Ironiquement, Microsoft a ramené l’ancien écran bleu de la mort à Windows 11 cette semaine. Il était initialement passé à un BSoD noir, mais les utilisateurs ont apparemment préféré le bleu apaisant du célèbre écran de crash de Windows.