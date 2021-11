Les membres prioritaires de Nvidia GeForce Now ne peuvent pas jouer à tous les jeux à 60 images par seconde

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le service de streaming de jeux GeForce Now de Nvidia limite ce que le fournisseur de services appelle Optimal Playable Settings (OPS), également connu sous le nom d’images par seconde, sur 12 jeux pour tous les membres prioritaires. La plateforme de streaming de jeux a pris la décision de s’assurer que tous les membres prioritaires aient « une expérience cohérente et de haute qualité ».

En fonction de votre abonnement GeForce Now, des paramètres OPS spécifiques sont appliqués, affectant les performances, les graphismes et la qualité du streaming du jeu. Si vous êtes un membre prioritaire, vous pouvez remplacer le profil OPS par défaut par des paramètres personnalisés dans la plupart des jeux, mais cela change selon Nvidia.

Un document d’assistance trouvé par un utilisateur de Reddit sur le site Web de Nvidia indique qu’il existe « certaines exceptions qui … ne fonctionnent pas assez bien à 60 FPS sur les GPU utilisés par les membres de Priority ». Pour résoudre ce problème et garantir que tous les membres prioritaires ont une expérience de jeu cohérente, Nvidia n’autorisera pas les membres prioritaires à remplacer le profil OPS sur 12 jeux.

Des jeux comme Outriders et Dauntless – probablement les jeux les moins gourmands en graphismes de cette liste – fonctionneront à un maximum de 55 images par seconde. D’autres jeux plus exigeants tels que Cyberpunk 2077 et Assassin’s Creed Odyssey seront limités à 45 ips. Vous pouvez voir la liste complète des jeux et des OPS respectifs dans le tableau ci-dessous :

Jeu SPO Date ajoutée Intrépide 55 FPS janv. 2020 Immortels Fenyx Rising 48 FPS novembre 2020 Cyberpunk 2077 45 FPS décembre 2020 Assassin’s Creed Odyssey 45 FPS décembre 2020 Évolution du monde jurassique 50 FPS Février 2021 Programme Dyson Sphère 50 FPS Février 2021 Valheim 50 FPS Février 2021 Chemin de l’exil 50 FPS Mars 2021 Cavaliers 55 FPS Mars 2021 Kenshi 50 FPS Mai 2021 Biomutant 50 FPS Mai 2021 Lumière mourante 50 FPS juin 2021

Bien que les membres prioritaires exécuteront ces 12 jeux à moins de 60 ips, Nvidia continuera de les diffuser sur votre appareil à 60 ips, très probablement pour garantir que votre expérience de jeu reste aussi fluide que possible. De plus, la société de technologie a déclaré qu’elle continuait d’évaluer ces titres et d’ajuster l’OPS en conséquence.

Compte tenu de l’explication de Nvidia, il est inattendu de voir des jeux comme Path of Exile et Dying Light sur cette liste. Malgré des exigences système relativement faibles, ces jeux seront limités à 50 ips, tandis que Outriders, qui est beaucoup plus exigeant graphiquement, peut fonctionner à 55 ips.

Ce qui est également surprenant, c’est que le jeu Guardians of the Galaxy est absent de cette liste. Le Redditor qui a trouvé le document d’assistance de Nvidia a signalé que ce jeu était également limité à 50 images par seconde, même après avoir modifié les paramètres graphiques.

Cette nouvelle intervient moins d’un mois après que Nvidia a annoncé un nouveau niveau GeForce Now qui donne aux membres accès à ses « SuperPOD » à faible latence équipés de processeurs AMD Threadripper Pro et de GPU RTX 3080, vous permettant de jouer à une résolution de 1440p et jusqu’à 120fps .

À l’heure actuelle, GeForce Now prend en charge plus de 1 100 jeux et la bibliothèque ne cesse d’augmenter. Aujourd’hui, Nvidia a ajouté six nouveaux jeux à la plate-forme, dont Bright Memory : Infinite, Epic Chef, Jurassic World Evolution 2, MapleStory, Severed Steel et Tale of Immortal.