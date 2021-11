Microsoft envoie au hasard 50 000 cartes-cadeaux virtuelles d’une valeur allant jusqu’à 100 $

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Si vous avez reçu un e-mail de Microsoft cette semaine vous proposant des cartes-cadeaux gratuites et que vous pensez qu’il s’agit d’une arnaque, vérifiez à nouveau. La société de Redmond a confirmé avoir envoyé 50 000 codes pour son magasin, d’une valeur de 10 $ ou 100 $ chacun, aux titulaires de comptes américains.

Microsoft a confirmé à The Verge avoir offert par e-mail à 50 000 clients américains une carte-cadeau virtuelle pour le Microsoft Store. Vingt-cinq mille de ces destinataires ont reçu une carte de 10 $, tandis que les 25 000 autres ont eu la chance de trouver 100 $ dans leur boîte de réception.

Les rapports sur les cartes-cadeaux ont commencé à atterrir sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine. Plusieurs personnes ont supposé qu’il s’agissait d’escroqueries, peut-être dans le cadre d’une campagne qui attire les victimes avec des cadeaux avant de voler leurs informations personnelles, mais c’était la vraie affaire.

Vérifiez vos e-mails : Microsoft Store envoie des e-mails à des utilisateurs aléatoires avec une carte-cadeau jusqu’à 100 $. Titre du sujet : « Voici 100 $ pour commencer vos achats des Fêtes » pic.twitter.com/mHzICdKUJy – Wario64 (@Wario64) 10 novembre 2021

Microsoft a déclaré que les destinataires des cartes-cadeaux avaient été choisis au hasard. Si vous faites partie des élus, vous avez jusqu’au 31 décembre 2021 pour utiliser la carte sur le Microsoft Store. L’argent doit être dépensé dans les 90 jours suivant le remboursement.

Microsoft propose de nombreuses options sur sa boutique pour dépenser votre argent gratuit. Le Galaxy Buds + de Samsung est actuellement en baisse de 150 $ à 100 $, ou vous pouvez obtenir l’une des nouvelles manettes sans fil Xbox, idéales pour les jeux sur PC, pour 49,99 $.

Mais le meilleur achat est sans aucun doute un abonnement Game Pass pour PC. Il a toujours une offre de lancement de 1 $ pour les trois premiers mois, et dépenser la totalité des 100 $ apportera 10 mois d’accès. Les abonnés peuvent télécharger et jouer à plus de 100 jeux, dont Age of Empires IV, Battlefield 2042 (à sa sortie le 19 novembre) et Forza Horizon 5, qui est en passe de devenir l’un des jeux les mieux évalués et les plus populaires de années.