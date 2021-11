Une infirmière a été licenciée pour un tiktok : « J’étais ironique, prête à m’excuser en personne »

Certains téléspectateurs ont trouvé le clip offensant pour les patients. La nouvelle est parvenue aux responsables de l’établissement qui ont licencié l’opérateur.

Dans le monde en ligne des plateformes de partage, le but de beaucoup est d’obtenir le plus de visibilité possible auprès d’amis et d’inconnus, entraînant parfois des réactions autres que celles espérées. En ce sens, TikTok n’est que le dernier exemple en date, et avec ses algorithmes il a rendu des contenus viraux conçus pour un public plus restreint, au point de faire repentir les auteurs de la publication. Le dernier exemple a eu lieu en Italie, et concerne un infirmier de 27 ans licencié de l’hospice où il travaillait à cause d’un clip publié sur la plateforme de partage.

La vidéo de la discorde

Jusqu’à il y a quelques jours, l’homme travaillait dans un établissement de santé de la province de Rome, à partir duquel il a publié une vidéo qui a provoqué l’indignation de plusieurs spectateurs. Dans le clip, l’agent de santé a été montré en train de vomir tandis qu’une légende qu’il a écrite disait « Quand allez-vous vérifier le patient après deux lavements ». La vidéo a été considérée comme offensante par la première poignée d’utilisateurs, car elle était perçue comme un manque de respect envers les patients en état de souffrance. La réaction intense provoquée par le contenu a déclenché les algorithmes de TikTok qui ont diffusé encore plus la vidéo. La vidéo a alors franchi le seuil de TikTok pour se retrouver sur d’autres réseaux sociaux : dans l’audience élargie du web ne manquait finalement pas de ceux qui croyaient que le comportement de l’infirmière était à censurer, remontant à la direction de la structure et le dépôt d’une plainte contre l’exploitant sanitaire.

Le licenciement

L’infirmière a été retirée de l’établissement, et la nouvelle a été donnée par un internaute sur Twitter qui a publié la communication donnée par les responsables en réponse à la plainte : le message précise que l’ouvrier a été « soumis à un licenciement immédiat », et il est précisé que l’infirmière « ne faisait pas partie du personnel stable de la structure ». L’histoire, cependant, a continué à diviser les commentateurs entre ceux qui considéraient la mesure légitime, justifiant l’ensemble du processus qui a conduit au licenciement de l’infirmière et ceux qui ont tenté d’expliquer son comportement en le dérivant d’une vidéo ironique.

Les excuses de l’infirmière

Enfin, l’intéressé est également intervenu dans le débat qui, atteint par le portail Webboh, a expliqué le geste en s’excusant auprès des personnes touchées. L’homme a d’abord souligné qu’il ne voulait qu’être ironique. « Je veux m’excuser auprès de tous ceux qui se sont sentis offensés, ce n’était pas mon intention », a-t-il déclaré au site. « Je suis prêt à m’excuser même en personne. Ce n’était pas mon but. » L’auxiliaire de santé a alors également déclaré qu’il avait une longue expérience d’hospitalisation qui l’a motivé dans le choix de sa carrière : « Dans le passé j’ai été hospitalisé pendant trois ans, et mon choix de faire ce métier est né pour m’a été donnée. Je ne me permettrais jamais d’offenser la silhouette ou les infirmières ou les patients ».