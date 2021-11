La panique retarde l’ordinateur de poche Playdate jusqu’en 2022 à cause de batteries défectueuses

En bref : Un autre jour, un autre retard. Juste un jour après que Valve retarde son ordinateur de poche Steam Deck en 2022, Panic a fait de même avec la Playdate. Cette fois, cependant, ce n’était pas une pénurie de composants mais plutôt un jeu de piles défectueux qui a entraîné le retard.

Panic, la société qui a publié le jeu d’aventure Firewatch fin 2016, a annoncé la Playdate à la mi-2019. L’ordinateur de poche original évite le matériel puissant et les graphismes flashy au profit d’un design minimaliste avec un mécanisme de manivelle unique et une méthode de distribution saisonnière pour les jeux.

Le lot initial de 20 000 Playdates a été mis en pré-commande l’été dernier et a été récupéré en moins de 20 minutes avant un lancement prévu fin 2021. Malheureusement, cette vague fenêtre de lancement n’est plus valide.

Salut! Si vous avez pré-commandé une Playdate, vérifiez votre courrier électronique pour obtenir une copie de la « Playdate Owner’s Update #1 ». Il y a de mauvaises nouvelles (une tragédie de la batterie signifie que les unités de fin 2021 sont maintenant début 2022, voir l’e-mail pour votre timing) mais aussi de bonnes nouvelles (dates de sortie Pulp + SDK !!) Merci de l’avoir lu. pic.twitter.com/03BUolZetY – Date de lecture (@date de lecture) 11 novembre 2021

Panic a déclaré que lorsque les 5 000 premières unités sont arrivées dans leur entrepôt en Californie, ils ont rapidement réalisé que certaines n’affichaient pas la durée de vie de la batterie qu’ils attendaient. En fait, les packs de certains systèmes étaient si vidés qu’ils ne s’allumaient pas du tout et ne pouvaient pas être chargés.

Cela a conduit à une enquête de plusieurs mois, qui a finalement conduit Panic à prendre la décision de remplacer toutes les batteries existantes par des packs d’un autre fournisseur. Cela signifiait qu’ils devaient renvoyer les 5 000 Playdates terminées en Malaisie pour de nouvelles batteries.

La bonne nouvelle, a déclaré la société, est qu’elle a déjà reçu les nouvelles batteries du nouveau fournisseur et qu’elles ont fière allure.

Dans les nouvelles connexes, Panic a déclaré qu’il avait rencontré des problèmes d’approvisionnement (comme tout le monde) et que le processeur actuel de Playdate était en rupture de stock de deux ans. Il n’est tout simplement pas possible d’attendre aussi longtemps, alors l’équipe a révisé la carte principale de Playdate (pour les unités fabriquées plus tard l’année prochaine) pour utiliser un processeur similaire, mais plus largement disponible.

La société a déclaré que les utilisateurs finaux ne remarqueraient rien de différent en ce qui concerne les jeux, ajoutant que cela leur donne les meilleures chances de pouvoir expédier plus d’ordinateurs de poche en 2022.