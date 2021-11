Seagate présente le premier disque dur NVMe de l’industrie

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Seagate a présenté un disque dur qui se connecte via NVMe lors du sommet mondial Open Computing Project (OCP) cette semaine. Limiter une connexion PCIe plus rapide aux vitesses d’un lecteur de disque en rotation peut être contre-intuitif, mais cela pourrait toujours présenter des avantages en dehors de l’utilisation d’un ordinateur de bureau grand public.

Seagate a détaillé le projet sur son blog, y compris son fonctionnement et les avantages possibles. Il existe également un document séparé qui approfondit les spécifications. Seagate prévoit de le mettre à disposition de ses clients dans les années à venir.

Les diagrammes montrent le disque dur connecté via PCIe3 et PCIe4, à l’aide de boîtiers de validation de principe. Le disque dur utilise des ports NVMe natifs, mais Seagate dit qu’il dispose de récepteurs SAS, SATA et NVMe « tri-mode ».

Seagate prévoit de le mettre à la disposition des « clients clés » en septembre 2022, avec une disponibilité plus large pour les modèles à port unique et double au milieu de 2024.

L’idée d’un disque dur NVMe peut sembler étrange à première vue. Les consommateurs sont passés des disques durs aux disques SSD, car la technologie à semi-conducteurs peut lire et déplacer les données plus rapidement. L’évolution vers la connexion du stockage aux cartes mères via NVMe au lieu de SATA a encore augmenté les vitesses. L’utilisation d’une connexion NVMe pour un disque dur peut ne pas offrir d’avantages de vitesse en comparaison, et en effet, l’explication de Seagate ne mentionne pas du tout les performances du disque.

Au lieu de cela, Seagate affirme que les principaux avantages sont le coût et la simplicité, en particulier pour les serveurs et les postes de travail, qui peuvent encore beaucoup utiliser les disques durs car ils sont moins chers par gigaoctet que les SSD. Passer de SATA à NVMe signifie moins de pièces mobiles, ce qui rend les disques plus abordables et moins sujets aux pannes. Seagate affirme également que ces disques peuvent évoluer plus facilement et consommer moins d’énergie.