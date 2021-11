La série E3.S de Kioxia apporte les SSD PCIe 5 aux centres de données

En contexte : cette semaine, Kioxia a dévoilé un premier SSD PCIe 5 pour les centres de données. Les progrès de la technologie PCIe progressent assez rapidement, car les consommateurs viennent tout juste de commencer à travailler avec PCIe 4 et PCIe 6 est déjà visible à l’horizon.

Kioxia a dévoilé cette semaine ses nouveaux SSD E3.S. Les spécifications montrent non seulement qu’il passe à PCIe 5, mais également à un nouveau facteur de forme. La société n’a pas précisé quand les disques E3.S seront largement disponibles, mais certains clients OEM peuvent les goûter maintenant.

La capacité maximale du disque est de 7,68 téraoctets. En plus de PCIe 5, Kioxia les a optimisés pour des performances de voie PCIe 2x. La société affirme que le débit de lecture maximal est d’environ 6,5 Go/s avec 1 050 K IOPS en lecture aléatoire. Les latences de lecture et d’écriture sont respectivement de 75μs et 14μs. Kioxia affirme que la latence de lecture est inférieure de 17 % à celle de ses SSD PCIe 4 et de 60 % inférieure à la latence d’écriture.

La série E3.S passe également au facteur de forme standard pour les entreprises et les centres de données (EDSFF). Kioxia affirme que par rapport au facteur de forme 2,5″ qu’il utilisait auparavant, EDSFF offrira une gestion de la chaleur améliorée, permettra des budgets d’alimentation plus élevés, une meilleure intégrité du signal et fonctionnera avec les futures architectures de centre de données.

En septembre, Kioxia a organisé une présentation détaillant PCIe 5 et mentionné des vitesses allant jusqu’à 14 Go/s. Cependant, il a admis que ceux-ci ne remplaceraient pas PCIe 4 de si tôt. Les centres de données évoluent vers PCIe 5 même si les consommateurs viennent tout juste de passer aux SSD PCIe 4 pour leurs ordinateurs personnels et PlayStation 5. Les logiciels grand public actuels n’atteignent pas encore vraiment les vitesses PCIe 4, comme le montrent les récents benchmarks de jeux. Même encore, le projet de spécification final pour PCIe 6 est sorti le mois dernier, établissant la feuille de route pour PCIe encore plus loin dans le futur.