D’où vient le mème d’approbation le plus célèbre du Web

Le signe d’approbation le plus célèbre sur le Web circule de WhatsApp à Facebook sous forme de GIF, mais son protagoniste est un acteur que beaucoup prennent pour quelqu’un d’autre.

Il n’y a pas de discussion de groupe ou de page sociale où le signe d’approbation n’est pas apparu au moins une fois. Le reconnaître est simple : de la barbe hirsute aux cheveux longs, en passant par le regard fier et satisfait et évidemment de ce mouvement avec la tête qui donne son nom à l’un des mèmes les plus utilisés dans la sous-catégorie des réactions. En fait, le signe d’approbation le plus célèbre du web circule de WhatsApp à Facebook principalement sous la forme d’un GIF : il est utilisé par les utilisateurs pour commenter une déclaration avec laquelle ils sont particulièrement d’accord, et son protagoniste est un acteur qui presque tout le monde échange contre quelqu’un d’autre.

D’où vient le signe d’approbation

Le nom complet sous lequel le mème est connu en ligne par les fans du thème est Jeremiah Johnson hochement de tête d’approbation, ou « hochement d’approbation de Jeremiah Johnson », du nom du personnage qui est décrit dans la vidéo. Le protagoniste du mème est en fait le protagoniste du film du même nom de 1972 de Sydney Pollack, sorti en Italie dans les salles avec un nom plus évocateur et particulier : « Red crow tu n’auras pas mon scalp ! », Pierre angulaire du genre western. La genèse du mème est assez basique: la scène du film dans laquelle la caméra s’approche lentement de Johnson alors qu’il sourit d’approbation a été transformée en GIF animé et utilisée en ligne depuis 2012, et l’année suivante a été remodelée dans les nombreux différents façons.

Comment est né « Evil X be like », le mème avec les personnages célèbres dans une version maléfique

Sur le Web, il existe des versions de Jeremiah Johnson avec sabre laser et autres accessoires, des modifications du clip original et des réinterprétations qui voient d’autres protagonistes engagés dans le même regard expressif et suivis des mêmes mouvements de caméra. Le sens du mème, en tout cas, est toujours le même : soutenir une thèse ou tout au plus raconter une situation dans laquelle l’un des protagonistes montre de l’appréciation pour le comportement d’une autre personne.

Ce n’est pas Zach Galifianakis

La plus grande poussée pour répandre le Nod d’approbation, cependant, est venue des services GIF intégrés aux réseaux sociaux et aux plateformes de partage, telles que Giphy et Tenor. Ici, la vidéo a immédiatement résonné avec les préférences des utilisateurs et a commencé à apparaître dans les premiers résultats de toute personne souhaitant réagir avec un GIF d’approbation à un commentaire qu’elle venait de lire. La soudaine notoriété du clip a cependant conduit à un étrange malentendu : de nombreux utilisateurs, n’ayant jamais vu ou entendu parler de « Red Crow, tu n’auras pas mon cuir chevelu ! », n’ont pas reconnu le protagoniste. Il s’agit du célèbre Robert Redford, pris pour le plus jeune et actuellement le plus chaud Zach Galifianakis.