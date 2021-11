L’éolien et le solaire peuvent couvrir plus de 80% des besoins énergétiques des pays industrialisés

Une nouvelle étude publiée dans Nature a montré que l’énergie obtenue à partir du soleil et du vent peut satisfaire presque tous les besoins énergétiques des pays.

Pour éviter les conséquences les plus dramatiques du changement climatique, il est essentiel de limiter l’augmentation moyenne de la température par rapport à l’époque préindustrielle à 1,5°C près. Il s’agit d’un objectif ambitieux et très compliqué à atteindre, qui nécessite des réductions drastiques et immédiates des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Pour ce faire, il est indispensable de réduire l’utilisation des énergies fossiles – en décarbonant les infrastructures énergétiques – et de s’orienter définitivement vers les énergies renouvelables, une voie vertueuse pourtant durement critiquée car selon certains elle ne serait pas en mesure de répondre aux besoins énergétiques de pays. Selon une nouvelle étude, cependant, la combinaison de l’énergie éolienne et solaire serait en mesure de répondre à plus de 80% de la demande des pays industrialisés, avec des pics allant jusqu’à 94%, bien que pour certains d’entre eux la coopération devienne indispensable.

Pour souligner que l’énergie obtenue du soleil et du vent peut satisfaire presque entièrement les besoins des pays développés, une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université de Californie à Irvine et de l’Université Tsinghua à Pékin, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Carnegie Institution for Science Department of Global Ecology, Breakthrough Energy, California Institute of Technology (CALTECH) et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Dan Tong, professeur au Département des sciences du système terrestre de l’université chinoise, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé les données sur la demande énergétique horaire de 42 pays industrialisés, évaluant la capacité des ressources obtenues à partir de l’énergie éolienne et solaire. (photovoltaïque) pour répondre à la demande. Les scientifiques ont pris en compte la taille et la situation géographique des nations.

En comparant toutes les données, il est apparu que la combinaison éolien et solaire permettrait de répondre aux besoins en électricité dans 72 à 91% des cas, même sans avoir recours au stockage. Cependant, en exploitant la capacité de stockage, l’énergie obtenue du soleil et du vent peut satisfaire jusqu’à 94 % des besoins. Une conversion totale vers ces énergies renouvelables est plus simple pour les pays plus grands et proches de l’équateur, tandis que pour les pays relativement petits et au nord c’est plus compliqué, avec un certain nombre d’heures « non couvertes » en raison de l’absence de vent et de soleil. sous-estimer. « L’éolien et le solaire pourraient répondre à plus de 80% de la demande dans de nombreux endroits sans des quantités extrêmes de stockage ou de capacité de production excédentaire, ce qui est le point de basculement », a déclaré Steven Davis de l’Université de Californie. « Mais selon le pays, il peut y avoir de nombreuses périodes de plusieurs jours tout au long de l’année où une partie de la demande devra être satisfaite par le stockage d’énergie et d’autres sources d’énergie non fossiles, dans un avenir zéro carbone. » , a ajouté le expert.

Pour éviter ces pénuries d’énergie à partir de sources renouvelables, que les experts appellent « stase noire » en raison de l’indisponibilité temporaire des sources naturelles, le professeur Tong et ses collègues soulignent qu’il est possible non seulement d’augmenter le stockage d’énergie collectée dans des périodes valables, mais aussi de exploiter la coopération entre les pays. Par exemple, pour l’Europe, ils imaginent que l’Italie, la Grèce et l’Espagne peuvent mettre à disposition d’autres les « extras » du solaire, tandis que d’autres comme les Pays-Bas et le Danemark peuvent se partager les excès de l’éolien. Pour les États-Unis, les scientifiques ont calculé que l’éolien et le solaire combinés peuvent couvrir jusqu’à 85 % des besoins du pays. Les détails de la recherche « Contraintes géophysiques sur la fiabilité de l’énergie solaire et éolienne dans le monde » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Communications.