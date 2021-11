Disney+ rate la cible en raison du ralentissement de la croissance du nombre d’abonnés

En bref : la division de vente directe aux consommateurs de Disney a perdu 630 millions de dollars au cours du trimestre. La société a attribué une grande partie de la responsabilité à des pertes plus élevées au sein de Disney + et, dans une moindre mesure, d’ESPN +, qui ont été partiellement compensées par l’amélioration des résultats avec Hulu. Les actions Disney se négocient en baisse de près de huit pour cent aux nouvelles.

Plus tôt cette semaine, Disney a annoncé une promotion à durée limitée dans laquelle les nouveaux abonnés et les anciens abonnés de Disney + pourraient bénéficier d’un abonnement d’un mois pour seulement 1,99 $. Avec le recul, l’offre – qui est toujours valable jusqu’à la fin du week-end à venir – était probablement une mesure préventive pour stimuler les abonnements au cours du trimestre en cours.

Pour la période de trois mois se terminant le 2 octobre, Disney n’a ajouté que 2,1 millions d’abonnés Disney+, portant son total en légère hausse à 118,1 millions. C’est toujours 60% d’abonnés de plus qu’il n’y en avait au même moment il y a un an, mais Disney n’aime probablement pas le ralentissement de la croissance.

CNBC note que les analystes de StreetAccount attendaient 9,4 millions de nouveaux abonnés au cours du trimestre.

ESPN+, quant à lui, a terminé le trimestre avec 17,1 millions d’abonnés et Hulu avec 43,8 millions, des augmentations annuelles de 66 % et 20 %, respectivement.

Plus précisément, Disney+ a fait face à des coûts de programmation, de production, de marketing et de technologie plus élevés. Les revenus plus élevés de l’accès Premier de Jungle Cruise et de Black Widow ont toutefois contribué à endiguer les pertes.

Le géant du divertissement espère sans aucun doute un trimestre de vacances plus fort. Lors d’un appel avec des investisseurs, la directrice financière de Disney, Christine McCarthy, a déclaré que ce trimestre serait la première fois dans l’histoire de Disney + qu’ils prévoyaient de publier du contenu original au cours du trimestre de Disney, Marvel, Star Wars, Pixar et Nat Geo.

Crédit image Kenrick Mills