Bientôt vous pourrez réparer l’écran de l’iPhone 13 même dans un magasin indépendant

Apple a opéré un revirement des positions prises jusqu’à présent sur le sujet : une des prochaines mises à jour d’iOS débloquera les réparations jusque-là inhibées.

iPhone 13 ouvert (Photo: iFixit)

Même l’iPhone 13 peut être réparé librement en cas d’écran cassé, sans craindre de perdre les fonctionnalités de reconnaissance biométrique liées à la technologie Face ID. La confirmation est venue d’Apple et c’est un revirement substantiel par rapport aux positions prises il y a quelques jours par la même maison de Cupertino : à partir d’une des prochaines mises à jour, les derniers téléphones de la gamme peuvent également être réparés par les ateliers de service sans liens officiels avec la maison Cupertino.

La puce de contrôle

La controverse sur le remplacement de l’écran de l’iPhone 13 a éclaté fin septembre, lorsque les histoires des premiers utilisateurs qui avaient tenté sans succès l’opération ont fait surface en ligne. Le remplacement de l’écran cassé de l’un de ces téléphones par une unité identique désactive efficacement la reconnaissance faciale de la caméra frontale utilisée pour déverrouiller le téléphone sans code PIN. La raison est cachée dans une petite puce de contrôle attachée aux écrans, qui, pour que Face ID fonctionne correctement, doit être transférée de l’écran cassé vers le nouveau, au cours d’une procédure complexe que la plupart des ateliers de réparation ne sont pas en mesure d’effectuer. .

Quand le nouvel iPhone 13 sort en Italie et combien ça coûte

La prochaine mise à jour

Les centres de support d’Apple et les revendeurs agréés disposent d’un logiciel fourni par la maison de Cupertino qui permet de contourner cette étape et d’autoriser le remplacement des écrans sans transférer la puce, mais la solution choisie a coupé le circuit des petits magasins indépendants, obligeant les utilisateurs à potentiellement réparations plus coûteuses. Avec la mise à jour annoncée par Apple, les téléphones ne vérifieront plus la puce de contrôle d’origine et fonctionneront toujours même lorsqu’ils se rendront compte que l’écran installé n’est plus celui avec lequel l’appareil a été vendu. La date d’arrivée de la mise à jour en question n’a pas été précisée ; Cependant, comme la modification en question est assez simple, la solution promise peut déjà arriver dans quelques semaines.