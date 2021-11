La vente anticipée de vacances de HP comprend une multitude d’ordinateurs portables, de puissants PC de jeu et d’accessoires

C’est à nouveau cette période de l’année où les entreprises réduisent leurs prix et nous sommes submergés de bonnes affaires, mais pourquoi attendre le Black Friday ou le Cyber ​​Monday quand vous pouvez acheter des produits à prix réduit dès maintenant ?

HP a réduit nombre de ses articles les plus vendus. C’est une excellente nouvelle si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable, avec plusieurs de nos favoris, y compris le meilleur 2-en-1 et une bête de machine de jeu, proposés.

Il existe également un PC alimenté par RTX 3080, des moniteurs à taux de rafraîchissement élevé et plusieurs accessoires, le tout avec la livraison gratuite. Les prix et la disponibilité peuvent changer au cours des prochains jours, alors assurez-vous de vérifier régulièrement.

Ordinateurs portables HP Envy (13 pouces, 15 pouces, 17 pouces)

Ordinateurs portables Windows 11 contenant des processeurs de 11e génération, à partir de 699 $

La gamme d’ordinateurs portables Envy de HP offre depuis longtemps une combinaison attrayante de prix, de puissance et de fonctionnalités. Les trois tailles ici (13, 15 et 17 pouces) sont actuellement toutes remises à des degrés divers.

Quelle que soit la taille que vous choisissez, chaque ordinateur portable Envy est livré avec un processeur Intel de 11e génération (Tiger Lake), allant du i5-1135G7 au Core i7-11800H. Bien qu’ils soient dotés des graphiques Xe d’Intel, certains modèles peuvent être équipés d’un RTX 3060 pour 220 $ supplémentaires.

Tous les ordinateurs portables Envy de base utilisent des écrans FHD IPS, bien que les options plus grandes proposent des options 4K, tactiles et même AMOLED. Il y a aussi jusqu’à 2 To de stockage NVMe M.2, 32 Go de RAM et Windows 11 Home, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités : un lecteur d’empreintes digitales, Thunderbolt 4 (modèle 17 pouces), USB Type-C, DisplayPort 1.4, Wi -Fi 6, Bluetooth 5, lecteur de carte microSD, HDMI 2.0b et plus.

Comme avec la plupart des ordinateurs portables HP, le clavier et le pavé tactile intégrés dans un design épuré et élégant sont excellents. Vous bénéficiez également d’un système de sécurité qui bloque la webcam.

Le HP Envy 13 commence à 649 $, en baisse par rapport à son prix de départ habituel de 889 $. Le modèle 15 pouces avec un RTX 3050 est réduit de 150 $ à 1 349 $, et la version 17 pouces avec Windows 10 Home est de 999 $, contre 1 199 $.

De plus, HP a réduit de 140 $ le prix de son ordinateur portable Envy 14 pouces tactile avec un écran GTX 1650, Windows 10 Pro et WUXGA, le portant à 1 049 $. Tous les modèles sont livrés avec 5% de réduction sur une sélection d’accessoires.

HP Spectre x360 15 pouces

Toujours notre ordinateur portable convertible préféré, maintenant à 1 349 $

Il existe actuellement de nombreux ordinateurs portables ultraportables 2-en-1, mais notre préféré reste le HP Spectre x360, en grande partie grâce au magnifique écran tactile 4K OLED fourni en standard. Une fois que vous utilisez un ordinateur portable OLED, vous aurez du mal à revenir à autre chose.

En plus de l’excellente qualité de construction, de la finition en métal brossé et de la charnière à 360 degrés pour basculer entre les modes ordinateur portable et tablette, le Spectre x360 contient un processeur Core i7-1165G7 avec carte graphique intégrée Iris Plus, jusqu’à 2 To de stockage NVMe M.2 , 16 Go de RAM et Windows 11. Il porte également le badge Evo d’Intel, que la société attribue aux ordinateurs portables offrant élégance, puissance et performances.

Les acheteurs bénéficient d’un stylet actif, de la reconnaissance faciale Windows Hello, d’un kill switch pour webcam, d’un capteur d’empreintes digitales pour des connexions sécurisées et du Wi-Fi 6. Il existe également de nombreuses options de connectivité pour un ultraportable : deux ports Thunderbolt 4 USB-C, une carte MicroSD. fente, une prise audio 3,5 mm et un port USB-A 3.1, le tout dans un châssis svelte pesant un peu plus de 4 livres.

Le Spectre x360 de 15 pouces commence généralement à 1 629 $, mais HP l’a réduit à 1 349 $. Le modèle 14 pouces, quant à lui, est également réduit à 1 049 $, et la version 13 pouces avec un écran FHD et Core i5-1135G7 est en baisse de 150 $ à 950 $.

Pavillon HP x360

Un excellent 2-en-1 qui commence à seulement 549 $

Vous recherchez un grand 2-en-1 au rapport qualité-prix exceptionnel ? Découvrez le HP Pavilion x360, un convertible fin et léger de 15 pouces qui est maintenant disponible pour un peu moins de 550 $. Ce prix bas vous offre un Core i5-1135G7 avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go + 16 Go de stockage Optane. Il est également livré avec un écran tactile de 15,6 pouces 1336 x 768, bien que nous vous recommandons de payer les 60 $ supplémentaires pour passer à l’écran tactile Full HD.

La qualité de fabrication et le clavier rétroéclairé pleine taille du Pavilion x360 sont excellents, surtout à un prix aussi bas, et il est livré avec une webcam 720p, Wi-Fi et Bluetooth 5 (vous pouvez ajouter le Wi-Fi 6 pour 10 $ de plus), B&O dual haut-parleurs, un lecteur de carte multimédia, un stylet HP, Windows 11 et USB-C.

En plus des 5% de réduction supplémentaires sur certains accessoires, les acheteurs bénéficient également de 10% de réduction sur les accessoires HyperX.

Ordinateur portable HP Pavilion 15

La puissance de Ryzen et Vega pour moins de 460 $

Trouver un ordinateur portable de moins de 499 $ ces jours-ci qui n’est pas une pomme de terre complète n’est pas une tâche facile, mais le HP Pavilion est un excellent polyvalent alimenté par AMD qui est maintenant réduit de 619 $ à seulement 459 $.

Le Pavilion de 15 pouces est livré avec un Ryzen 5 5500U à six cœurs/douze threads avec une carte graphique Vega 7 intégrée en standard, qui offre des images par seconde solides dans des jeux moins exigeants/des paramètres inférieurs. Alternativement, vous pouvez augmenter les performances en payant 110 $ supplémentaires pour le Ryzen 7 5700U avec Vega 8.

Ailleurs, le Pavilion 15 dispose d’un écran 768p, que nous recommandons à nouveau de passer à l’option 1080p pour 40 $ supplémentaires. Il y a aussi 8 Go de RAM, 256 Go de stockage SSD NVMe, un clavier rétroéclairé, Wi-Fi et Bluetooth 5, une webcam 720p, un lecteur de carte SD et Windows 11. Il est également livré avec 5% de réduction sur certains accessoires, les acheteurs bénéficient également de 10% de réduction Accessoires HyperX et un casque HP gratuit.

HP Omen 17-ck000

Un RTX 3070 et un Core i7-11800H pour 1 549 $

Les prix des cartes graphiques et des ordinateurs portables de jeu montent en flèche en ce moment, il est donc rafraîchissant de voir le 17 pouces Omen, qui contient un RTX 3070 et un Core i7-11800H, réduit de 150 $ à 1 549 $.

Alors que l’écran FHD 144 Hz de l’Omen avec un temps de réponse de 7 ms sera apprécié des joueurs, 60 $ supplémentaires le mettent à niveau vers un écran QHD avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 3 ms, tirant le meilleur parti de cette offre Ampere haut de gamme. Si vous avez les poches profondes, l’Omen peut être spécifié jusqu’à un Core i9-11900H avec un RTX 3080.

L’Omen est livré avec 512 Go de SSD M.2 et 16 Go de RAM en standard. Le matériel est entouré d’un châssis élégant et sexy qui a une sensation plus adulte par rapport au design Omen précédent, plein d’aluminium anodisé gris et de bouches d’aération subtiles. Il propose également de nombreuses options de connectivité, notamment Thunderbolt 4 avec USB4 Type-C, DP 1.4, un lecteur de carte multimédia SD et HDMI 2.1, ainsi que le Wi-Fi 6 et une webcam 720p.

En tant qu’ordinateur portable de jeu, l’Omen est doté d’un clavier noir ombré rétroéclairé RVB à 4 zones avec la technologie de clé anti-ghosting à 26 touches. Et le support de charge rapide signifie qu’il peut être extrait à 50 % en 30 minutes environ. Cet ordinateur portable est livré avec 5% de réduction sur les accessoires.

Victus par HP

La marque d’ordinateurs portables de jeu plus abordable de HP, réduite de 130 $

Alors que l’Omen est la marque de jeu phare de HP, la gamme Victus lancée plus tôt cette année s’adresse au marché de milieu de gamme. Ce modèle particulier de 16 pouces a reçu de nombreuses critiques élogieuses, et le modèle de base a été réduit à 729 $.

Pour ce prix, vous obtenez un Core i5-11400H, une GTX 1650, 8 Go de RAM et un écran FHD standard de 16,1 pouces, mais il existe une gamme d’excellentes mises à niveau, notamment le passage à un écran 144 Hz (20 $) et l’ajout d’un Core i7 -11800H avec un RTX 3060 (440$).

Il y a beaucoup d’autres éléments qui font du Victus une perspective attrayante : le design élégant et la construction robuste, jusqu’à 1 To de stockage avec Optane, clavier pleine taille, webcam 720p, Wi-Fi 6 AX 201, Bluetooth 5, charge rapide, SD lecteur de carte et la possibilité de l’emballer avec jusqu’à 32 Go de RAM.

Bénéficiez de 5 % de réduction sur les accessoires et jusqu’à 95 $ de pack de jeux lors de l’achat d’ordinateurs de jeu HP avec Core i5/i7/i9.

Ensemble de moniteurs de jeu FHD OMEN 25i

Un moniteur de taux de rafraîchissement de 165 Hz avec un clavier Omen et une souris Omen pour 370 $

Si vous recherchez un moniteur portable à taux de rafraîchissement élevé, idéal pour les sports électroniques, l’Omen 25i pourrait être parfait. Cet écran FHD est livré avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse de 1 ms, AMD FreeSync Premium Pro et est compatible G-Sync.

L’Omen 25i a été salué par les critiques et les utilisateurs, avec la qualité d’image supérieure, le HDR tueur et les couleurs précises de son affichage IPS certains des points forts. Le moniteur, qui couvre 90 % de la gamme de couleurs DCI-P3, peut atteindre une luminosité de 400 nits, ce qui lui vaut la certification VESA DisplayHDR 400. Il est également livré avec HDMI 2.0 (avec prise en charge HDCP), un DisplayPort 1.4-in (avec prise en charge HDCP) et deux ports UB-A 3.2 Gen 1.

Les acheteurs bénéficient également de nombreuses fonctionnalités de jeu via Omen Gaming Hub, notamment des réticules dynamiques, la vision des ombres et la mise à l’échelle des anciens jeux en 1080p avec le mode remaster.

L’Omen 25i est actuellement en vente dans un ensemble avec le clavier Omen Encoder et la souris Omen Vector pour 370 $, ce qui le rend 80 $ moins cher que d’habitude. Vous pouvez également profiter de jeux sur deux écrans en achetant deux moniteurs au prix réduit de 460 $.

Vous voulez quelque chose de similaire mais un peu moins cher ? Le moniteur de jeu HP x24i, un moniteur FHD IPS avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, AMD FreeSync Premium et un temps de réponse de 1 ms, est désormais tombé à 194 $. Les deux moniteurs sont livrés avec 10 % de réduction sur les accessoires HyperX.

Ordinateur de bureau OMEN 30L GT13-0380t

Peut-être le moyen le plus simple d’obtenir un RTX 3080, maintenant 2 069 $

Nous connaissons tous le cauchemar sans fin de trouver un GPU GeForce RTX en ce moment, mais il existe une autre solution : les pré-constructions. Et l’Omen 30L possède l’une des meilleures cartes graphiques du marché dans la RTX 3080.

L’ordinateur de bureau est actuellement de 100 $ à 2 069 $. Compte tenu du prix de vente moyen d’un RTX 3080 en ce moment, c’est une offre alléchante.

En plus de la bête de 10 Go de Nvidia, l’Omen 30L, auquel nous avons attribué un score de 85, dispose d’un Core i7-10700K, de 8 Go de RAM HyperX, de 256 Go de NVMe M.2. SSD, refroidissement par eau du processeur, un bloc d’alimentation Cooler Master AMP 750 W Platinum et Wi-Fi 5 intégré.

Ceux qui souhaitent une plate-forme encore plus puissante peuvent ajouter un Core i9-10850K ou Core i9-10900K, un RTX 3090, jusqu’à 64 Go de RAM RGB HyperX, jusqu’à 2 To de stockage NVMe, des disques durs supplémentaires et Intel Wi-Fi 6 AX 201 ( Realtek Wi-Fi 5 2×2 et Bluetooth 5 sont fournis en standard). Bénéficiez de 5 % de réduction sur les accessoires et jusqu’à 95 $ de pack de jeux lors de l’achat d’ordinateurs de jeu HP avec Core i5/i7/i9.

Ordinateur de bureau de jeu HP Pavilion TG01-1160XT

Un PC compact et économique à partir de 649 $

Pour ceux qui n’ont pas besoin de la puissance de jeu brute de l’Omen 30L, il y a le bureau de jeu HP Pavilion. Maintenant à seulement 649 $, ce PC compact est livré avec une GTX 1650 en standard et un Core i5-10400 de 10e génération. Si vous voulez des fréquences d’images et une fidélité graphique améliorées, passer à un RTX 3060 ajoute 360 ​​$ supplémentaires au prix. Vous pouvez également passer à un Core i7-10700 pour 210 $.

Ailleurs, les acheteurs obtiennent 8 Go de RAM pouvant être mis à niveau vers 16 Go (+ 100 $) ou 32 Go (+ 200 $) avec un SSD de 256 Go. Le stockage est disponible en plusieurs tailles et formats, dont certains avec Optane, et vous obtenez un bloc d’alimentation de 400 W (efficacité Gold). Un clavier et une souris filaires sont également inclus dans le prix. Bénéficiez de 5 % de réduction sur les accessoires et jusqu’à 95 $ de pack de jeux lors de l’achat d’ordinateurs de jeu HP avec Core i5/i7/i9.

Clavier séquenceur Omen

Un excellent clavier mécanique qui est maintenant 20 $ moins cher

Le séquenceur Omen pleine taille utilise des commutateurs bleus optiques-mécaniques qui permettent un temps de réponse de 0,2 ms, dix fois plus rapide que les commutateurs mécaniques traditionnels, ainsi que des touches RVB rétroéclairées individuellement. Le séquenceur dispose également de touches macro dédiées, d’un passthrough USB et d’une molette de volume satisfaisante. C’est à 128 $ contre 149 $ habituels.

Pour ceux qui préfèrent un clavier plus traditionnel, l’encodeur Omen pleine taille, également avec des commutateurs Cherry MX Brown, est en baisse à 86 $ contre 100 $ habituels.

Souris Réacteur Omen

Obtenez 30 $ de rabais sur la souris de jeu Omen

La souris Reactor coche toutes les bonnes cases : éclairage RVB personnalisable, prise en charge des macros, capteur optique 16 000 DPI et DPI, taux d’interrogation et taux de décollage réglables. HP écrit que sa technologie de détection de faisceau lumineux permet un temps de réponse au clic de 0,2 ms, soit 3 fois plus rapide qu’un Switch de souris mécanique traditionnel. La souris Omen Reactor est réduite de 20 $ à 63 $.