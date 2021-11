Ainsi le smartphone vous sauvera par avance des inondations et des inondations

Le système utilise l’intelligence artificielle pour corréler les prévisions météorologiques à la morphologie du territoire et envoyer des notifications aux téléphones de la zone lorsqu’il prévoit des dangers.

Avec l’aggravation de la situation climatique sur Terre, de plus en plus de zones de la planète seront affectées par des événements météorologiques extrêmes et par conséquent par des inondations et des risques conséquents pour la vie des personnes. Cependant, des catastrophes similaires restent difficiles à prévoir, c’est pourquoi Google travaille depuis des années sur un modèle basé sur l’intelligence artificielle capable de savoir à l’avance quand une inondation est sur le point de se produire dans une zone donnée et de notifier sur le smartphone de toute imminente périls. Ouvert en 2018, ce système est aujourd’hui mis à la disposition de 330 millions de personnes au total avec le lancement du portail Google Flood Hub.

Comment fonctionne le système

Le principe de base est similaire à celui qui a conduit aux expérimentations du service d’alerte aux tremblements de terre et aux alertes incendie – deux projets déjà initiés par la maison de Mountain View ces dernières années : exploiter le potentiel offert par des outils omniprésents comme le smartphone pour les mettre au service de la sécurité des propriétaires. Ce système utilise spécifiquement des algorithmes d’intelligence artificielle pour corréler la prévision des précipitations attendues à la morphologie du territoire que ces événements affecteront, en créant une carte des zones à risque et – en cas de danger imminent – en envoyant des notifications aux smartphones de ceux qui sont dans ces zones.

Bref, le travail est effectué par des algorithmes de Google sur des serveurs cloud, mais les informations peuvent être consultées rapidement à partir d’une simple application compatible avec la plupart des téléphones du marché, qui montre avec des graphiques clairs non seulement les zones dangereuses, mais aussi le niveau de montée des eaux prédite en centimètres par l’intelligence artificielle. Cela signifie tout d’abord que n’importe qui peut savoir à l’avance si dans les jours suivants il risque d’être au milieu d’une inondation dangereuse ; de plus, si le risque est imminent, il pourra recevoir une alerte d’un service qui selon Google a déjà envoyé 115 millions de notifications au total dans sa période d’activité.

Avec les mises à jour communiquées ces jours-ci, le système a été amené à couvrir toute l’Inde et tout le Bangladesh ; Google prévoit désormais de diffuser des avertissements d’inondation dans les pays d’Amérique du Sud et d’Asie du Sud, puis de les diffuser dans d’autres pays du monde.