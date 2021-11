OWC affirme que ce disque est le SSD PCIe le plus rapide et le plus performant au monde

En résumé : nous savons que les disques de stockage ont vu leur vitesse et leurs capacités augmenter considérablement au cours des dernières années, mais Other World Computing, également connu sous le nom d’OWC, affirme avoir créé le SSD PCIe le plus rapide et le plus performant au monde.

L’OWC Accelsior 8M2, qui à première vue pourrait être confondu avec une carte graphique, utilise pleinement la bande passante de PCIe 4.0, ce qui lui confère une vitesse totale pouvant atteindre 26 000 Mo/s. À titre de comparaison, la plupart des SSD PCIe 4.0, tels que le KC3000 de Kingston, le FireCuda 530 de Seagate et le MP600 Pro XT de Corsair atteignent 7 000 Mo/s ou un peu plus.

OWC dit que la vitesse de son lecteur peut supprimer les goulots d’étranglement et permet des exploits très impressionnants, surtout si vous êtes un éditeur de vidéo. Cela inclut la possibilité de lire 16 flux de 8K ProRes444 (ou huit flux de 12K) dans Final Cut Pro X.

La société note que chacun des huit emplacements SSD NVMe M.2 de l’Accelsior 8M2 peut fonctionner à son plein débit de données PCIe x4. Pour s’assurer qu’il fonctionne à des vitesses de pointe pendant de longues périodes, un ventilateur de refroidissement silencieux est intégré dans le bouclier thermique en aluminium de qualité aéronautique.

Sans surprise, le produit d’OWC est très cher. Il commence à 799 $ pour une carte d’extension vide de 0 To, prête pour que les acheteurs ajoutent leurs propres disques. Le modèle 2 To coûte 1 299 $, 1 699 $ pour 4 To, 8 To pour 2 479 $, 4 299 $ pour 16 To et 7 999 $ pour 32 To. Enfin, c’est 12 999 $ pour 64 To stockés sur les huit emplacements. C’est beaucoup d’argent, mais cela ne s’adresse pas aux consommateurs ordinaires.

L’OWC Accelsior 8M2 est compatible avec les appareils Mac, Windows et Linux et dispose de capacités RAID avancées. Il comprend l’utilitaire RAID logiciel SoftRAID XT, qui, selon OWC, inclut des fonctionnalités que les utilisateurs n’obtiennent pas avec le RAID matériel. Les clients bénéficient également d’un an de sauvegarde dans le cloud et de protection antivirus grâce au partenariat de l’entreprise avec Acronis.

« Nous essayons toujours de repousser les limites de la technologie, et avec l’OWC Accelsior 8M2, on peut résumer en une phrase définitive. C’est le SSD PCIe le plus rapide et à la plus grande capacité de la galaxie », a déclaré Larry O’Connor, PDG d’OWC. .