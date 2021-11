Quelle est la diplopie diagnostiquée chez le pilote MotoGP Marc Marquez

Le problème de vision a contraint le champion d’Espagne à clôturer prématurément la saison 2021 et à rater les tests de Jerez de la Frontera qui sont essentiels pour le développement de la Honda 2022.

Marc Marquez

C’est ce qu’on appelle la diplopie, ou vision double, et c’est un problème de vision qui n’est pas nouveau pour le champion espagnol Marc Marquez qui, suite à une chute lors d’un entraînement d’enduro fin octobre, a été contraint de clôturer la saison 2021 du championnat du monde MotoGP et de sauter les tests de Jerez de la Frontera essentiels au développement de la nouvelle moto pour 2022. Le diagnostic, formulé environ une semaine après l’accident dans les environs de sa ville natale, Cervera, est intervenu après le premier les examens médicaux avaient mis en évidence un traumatisme crânien commotionnel. Pour le pilote, huit fois champion du monde de moto, il s’agit du deuxième épisode de diplopie après celui rencontré en 2011 suite à une mauvaise chute lors des essais libres du GP Moto2 du GP de Malaisie à Sepang, lorsque l’Espagnol s’est écrasé violemment sur le sol, frappant fort de la tête sur l’asphalte mouillé. À l’époque, Marquez a été opéré et est revenu en pleine forme dans le championnat 2012, remportant le titre Moto2 et passant en MotoGP. Mais qu’est-ce que la diplopie exactement et qu’en est-il vraiment de la situation au n°93 ?

La diplopie retrouvée chez Marc Marquez

L’état de Marc Marquez est un problème très courant chez les personnes ayant subi un traumatisme crânien contondant, comme une commotion cérébrale rapportée par l’Espagnol. Selon le communiqué diffusé par Honda, la cause de sa diplopie est attribuable à la paralysie du 4e nerf crânien droit, dit trochléaire, (le même touché en 2011) avec atteinte du muscle oblique supérieur droit, qui détermine une double verticale vision, pour laquelle un objet est vu deux fois, le premier étant légèrement décalé verticalement par rapport à l’autre. Une perception évidemment pas compatible avec la course de moto et qui, en général, peut être pire en regardant vers le bas, par exemple pour descendre les escaliers, le patient peut donc avoir tendance à pencher la tête sur le côté pour améliorer la vision.

Dans le cas de Marquez, le retour du même problème de 2011 pourrait être dû à plusieurs raisons. Une charge du 4ème nerf droit pourrait en effet être « une décompensation due à un traumatisme – a indiqué l’ophtalmologiste et microchirurgien oculaire Claudio Lucchini a Sports aériens -, ou l’ancienne chirurgie ne tenait plus la position correcte de l’œil, affaiblissant ce qui avait été fait, ou (éventualité plus complexe) il y a un traumatisme neurologique avec un manque de stimulation électrique conséquent« .

Quant à la récupération, il est donc nécessaire de comprendre l’étendue du problème nerveux, car si la blessure est légère, comme cela arrive fréquemment, la maladie peut se résoudre spontanément ou avec un traitement (pour les Espagnols, un traitement conservateur avec visites a été choisi. comprendre l’évolution clinique). Dans les cas les plus graves, cependant, il n’y a pas de récupération, comme expliqué dans le Gazzetta dello Sport par le professeur Pier Franco Marino de l’Université d’ophtalmologie de Molise.

Cela peut donc prendre quelques semaines voire plusieurs mois pour avoir une vision claire de la situation. « Le fait qu’il s’agisse du même œil qu’en 2011 est une circonstance aggravante», a ajouté Marino. Si le problème était en fait lié à la chirurgie de 2011, les médecins pourraient décider de réopérer le muscle et de le remettre en place. « Une thérapie anti-œdème est réalisée pour le muscle, avec de la cortisone, puis cela prend du temps« . Si, en revanche, il s’agit d’un problème neurologique, cela ne signifie pas nécessairement qu’une nouvelle intervention chirurgicale est nécessaire, car le problème pourrait disparaître de lui-même.