Clippy’s Sticker revient enfin dans Microsoft Teams

Une entreprise comme Microsoft vit en partie d’innombrables légendes ou icônes du passé. Clippy est peut-être l’une des icônes les plus attachantes et les plus détestées, dans une égale mesure. Celui-ci, pour les plus jeunes, était l’assistant Office et il apparaissait toujours au milieu de notre document. Maintenant, il est devenu une légende et aura sa place dans les équipes.

Microsoft Teams accueille Clippy

Le légendaire assistant Office, qui a même envisagé son inclusion dans les jeux de combat, est venu dans Teams il y a longtemps, mais Microsoft a décidé de l’éradiquer après quelques jours dans l’application populaire.

Désormais, Microsoft a décidé de publier un pack d’autocollants dédié à Clippy. Que vous l’ayez détesté ou aimé, vous pouvez désormais l’avoir au sein de Microsoft Teams pour lui donner une touche de nostalgie.

Ce pack d’autocollants est similaire à celui que certains employés de Microsoft ont conçu il y a quelques années. A cette époque, c’était considéré comme une erreur et le peloton a disparu en un temps record. Cependant, il semble que le géant de Redmond puisse aussi rattraper ses erreurs.

Clippy est un problème d’actualité chez Microsoft depuis 2001. Microsoft a décidé que l’emoji de clip dans Windows 11 est Clippy et souhaite également qu’il soit présent dans Teams. La réalité est que la nostalgie, sans en abuser, peut être drôle.