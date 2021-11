Travis Scott a été annulé de Fortnite après la tragédie de son concert

L’une des danses présentes dans Fortnite et liée au rappeur Travis Scott a été éliminée par les développeurs suite au drame d’Astroworld, le festival où 8 personnes ont perdu la vie. L’emote a joué la chanson du chanteur américain « Out West ».

L’emote « Out West » qui jouait la chanson du même nom de Travis Scott a été supprimée de la boutique numérique Fortnite à la suite de la tragédie survenue lors de son concert au Texas. Actuellement les développeurs ont complètement supprimé la section « Daily » de la boutique virtuelle dans laquelle était contenue l’emote, c’est-à-dire la danse dédiée au rappeur qui vous permettait de jouer brièvement sa chanson en faisant danser votre personnage. Au cours des dernières heures, la section a disparu sans explication d’Epic Games, qui n’a publié aucune déclaration sur la décision.

« Nous savons que la section » Quotidien « de la boutique a été désactivée », a écrit le compte d’assistance sur Twitter. « C’est intentionnel et sera de retour avec la prochaine mise à jour du magasin. » Le choix a probablement été fait d’occulter l’emote de Scott, qui tout récemment avait été mis en vente pour soutenir le lancement d’Astroworld, le festival où 8 personnes sont mortes à cause du chaos incontrôlé qui a été généré lors du concert du rappeur.

En revanche, celui de Scott est une figure qui a de nombreux points de contact avec Fortnite : en plus de l’emote, Travis Scott a créé l’année dernière un concert virtuel au cœur même de Fortnite, avec divers objets thématiques fabriqués et vendus pour soutenir l’événement. Ce fut l’un des concerts virtuels les plus réussis du jeu, suivi de plusieurs autres événements tels que celui d’Ariana Grande. Actuellement, le seul objet lié au rappeur éliminé de Fortnite semble être l’emote dédié à sa chanson Out West, alors qu’il n’est pas clair si Epic Games choisira de désactiver tous les autres éléments liés à Scott ou s’il les renverra au magasin numérique à l’avenir. Il y a aussi un skin de rappeur dans le jeu que les joueurs peuvent utiliser pour leur personnage – cet élément est toujours disponible aussi.