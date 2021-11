Les studios canadiens d’Ubisoft augmentent les salaires pour conserver leurs employés

En bref : Pour préserver le talent des développeurs dans ses murs, les studios canadiens d’Ubisoft offriront des augmentations de salaire allant jusqu’à 20 % à ses employés, mais les plus importantes sont réservées aux cadres supérieurs. Comme prévu, cela suscite la controverse, certains affirmant que l’augmentation des salaires des employés les mieux rémunérés ne fait qu’accroître les inégalités.

Ubisoft a déclaré à Kotaku que l’augmentation des salaires intervient à mesure que la concurrence dans la région augmente. Les premiers paiements accrus devraient arriver plus tard ce mois-ci, mais ce n’est pas la seule chose qu’ils recevront. Outre l’augmentation de salaire, les employés travaillant pour les studios canadiens de l’éditeur seront autorisés à réclamer plus de congés annuels et à recevoir plus de salaire pendant leur congé parental. On ne sait pas si les studios basés dans d’autres pays recevront des augmentations de salaire et des avantages similaires.

Des sources ont déclaré à la publication que la plupart des employés recevront des augmentations de salaire de 5 à 7%, mais les employés seniors recevront une augmentation de salaire allant jusqu’à 20%. Une telle disparité pourrait entraîner une plus grande inégalité parmi les employés. Pour mettre les choses en perspective, un employé recevant 50 000 $ par an obtiendra une augmentation de 2 500 $ à 3 500 $, et ceux qui gagnent environ 100 000 $ par an verront 20 000 $ supplémentaires sur leur compte bancaire.

« En pondérant énormément les augmentations salariales en faveur des cadres supérieurs, la direction aggrave l’écart entre les hauts et les bas salaires », écrit le groupe patronal A Better Ubisoft, qui milite pour de meilleures conditions de travail dans l’entreprise.

Ubisoft affirme que l’ajustement salarial résulte des changements spectaculaires sur le marché canadien, ce qui a conduit l’entreprise à procéder à sa toute première « augmentation en milieu d’année ». Suite à cette hausse des salaires, il y en aura une autre en avril 2022, comme d’habitude. Les augmentations de salaire ne sont que la première des nombreuses initiatives que l’éditeur envisage de prendre pour « fournir une offre d’employeur compétitive ».

Au cours des deux dernières années, nous avons vu de nombreux nouveaux studios ouvrir au Canada. Certains appartiennent à Amazon Games, Tencent’s TiMi et Gearbox Entertainment, mais il y a aussi une poignée de développeurs indépendants. Assez drôle, beaucoup de ces studios indépendants ont été créés par d’anciens vétérans d’Ubisoft.

Ubisoft n’est pas le seul à lutter pour retenir ses employés. Eidos, par exemple, passe à une semaine de travail de 32 heures réparties sur quatre jours pour s’assurer que ses employés sont satisfaits de leur employeur. Ubisoft a également fait quelque chose de similaire, testant une semaine de travail de 36 heures pendant l’été, mais bien que l’éditeur ait déclaré que c’était un succès, il a par la suite affirmé que ce n’était pas viable.