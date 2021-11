La Station spatiale internationale est plus grande que vous ne le pensez, comme le souligne cette visite vidéo 4K

Le point de vue de l’éditeur : l’un des principaux points à retenir de la vidéo est la taille du complexe. Pour une raison quelconque, j’ai toujours supposé qu’il était relativement petit et composé d’une poignée de modules, mais ce n’est clairement pas le cas. L’autre chose qui m’a semblé extrêmement soignée était la mini-carte ressemblant à un jeu vidéo en bas à gauche de la vidéo, indiquant où vous vous trouviez dans la station à tout moment.

L’astronaute Thomas Pesquet de l’Agence spatiale européenne a publié une visite approfondie de la Station spatiale internationale, la première du genre tournée en 4K.

Pesquet est parti pour son deuxième passage à bord de l’ISS le 23 avril 2021, dans le cadre de la mission SpaceX Crew-2. La visite est capturée avec Pesquet parlant en français, bien qu’il y ait des sous-titres en anglais si vous en avez besoin.

Comme vous le verrez, pratiquement tout dans la station spatiale est collé au mur à l’aide de Velcro ou de sangles ; sinon, les caméras, les ordinateurs, les combinaisons spatiales et tout le reste flotteraient librement dans les limites des modules.

L’offre immobilière est très limitée. De nombreuses zones de la station spatiale sont utilisées pour le stockage, et il est tout à fait normal que les astronautes aient à franchir ces obstacles lors de la traversée d’un point A à un point B.

La visite nous permet également de regarder à travers certains des hublots, d’avoir un aperçu d’autres sections de la station spatiale de l’extérieur.

Malgré les limitations, il existe de nombreux conforts pour garder les astronautes sains d’esprit. Un réfrigérateur a été récemment installé, et il y a aussi un four et un coin repas avec des condiments standard comme du ketchup, de la moutarde et de la mayonnaise, ainsi que du sel et du poivre. J’ai même aperçu une diffusion de la NFL sur l’un des ordinateurs portables en arrière-plan.

Même avec des entreprises spatiales privées maintenant en activité, il est peu probable que la plupart d’entre nous aient jamais l’occasion de visiter l’espace. En effet, pour la majorité d’entre nous, ce sont des vidéos comme celles-ci qui devront suffire.

Found est une fonctionnalité Netcost-security.fr où nous partageons des informations intelligentes, amusantes ou intéressantes sur le Web.