La mise à jour post-lancement de Forza Horizon 5 ajoutera des interprètes en langue des signes

Dans le contexte : les sociétés de jeux vidéo ont récemment passé beaucoup plus de temps à ajouter des fonctionnalités d’accessibilité à leurs titres. Au fur et à mesure que l’industrie s’est développée démographiquement, le besoin de rendre les jeux jouables pour les personnes souffrant de divers handicaps est devenu évident. Forza Horizons 5 sera bientôt le premier jeu à proposer une interprétation ASL et BSL.

La semaine dernière, Studio Playground Games a annoncé qu’il apporterait bientôt des interprètes en langue des signes à l’écran dans les cinématiques de Forza Horizons 5. La fonctionnalité affichera les traducteurs dans le coin inférieur droit de l’écran en utilisant le style traditionnel d’image dans l’image. Le directeur créatif de Playground Games, Mike Brown, a mentionné que les interprètes sont qualifiés à la fois dans la langue des signes américaine et britannique, et qu’il y aura une bascule de préférence dans le menu des paramètres.

« L’équipe est ravie de partager que nous travaillons également sur la prise en charge de la langue des signes américaine (ASL) et de la langue des signes britannique (BSL) pour les cinématiques dans Forza Horizon 5 », a déclaré Brown. « Bientôt, cette fonctionnalité inclura un affichage image dans l’image près du bas de l’écran d’un interprète ASL/BSL pendant les cinématiques du jeu. »

L’interprétation en langue des signes ne sera pas prête au lancement, mais Brown a promis qu’elle « arriverait bientôt » dans une mise à jour ultérieure. Cependant, le jeu devrait avoir plusieurs autres fonctionnalités d’accessibilité à sa sortie, notamment un mode de contraste élevé, un mode de daltonisme, un lecteur d’écran, la synthèse vocale et la synthèse vocale dans le chat, un paramètre de modification de la vitesse du jeu, etc. Ne t’inquiète pas. Les sous-titres seront toujours disponibles et les joueurs auront plus de contrôle sur leur apparence, y compris la taille et l’opacité de l’arrière-plan.

« Nous voulons que tout le monde dans le monde puisse faire l’expérience de notre jeu, et avec plus de 400 millions de joueurs handicapés estimés à travers le monde, il est essentiel que tous les joueurs puissent adapter leur jeu de la manière qui leur convient le mieux. « , a noté Brown.

Bien que le jeu n’ait pas encore été lancé, plus d’un million de joueurs accumulent déjà des vitesses de pointe depuis quelques jours maintenant. Ceux qui ont acheté l’édition Premium ou le pack d’extensions Premium ont obtenu un accès anticipé le 5 novembre. Le reste d’entre nous peut les rejoindre à partir de demain, le 9 novembre.