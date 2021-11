Les camions de livraison sans chauffeur de Walmart franchissent une nouvelle étape vers une autonomie complète

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Walmart fait un pas de plus vers la commercialisation de la livraison autonome à grande échelle. Le détaillant à grande surface a révélé qu’il disposait désormais d’une paire de camions de livraison Gatik fonctionnant (presque entièrement) de manière autonome entre un magasin sombre Walmart et un marché de quartier à Bentonville, Arkansas, la ville natale de Walmart. Selon Forbes, les camions parcourent l’itinéraire fixe de 7,1 milles depuis août.

Walmart a déclaré que les opérations impliquaient des livraisons régulières et répétées plusieurs fois par jour, sept jours par semaine sur les routes publiques. Le déploiement représente la première fois qu’une entreprise de camionnage autonome supprime complètement les chauffeurs de sécurité d’un itinéraire de livraison commercial, bien que ce soit en quelque sorte une technicité.

Le PDG et cofondateur de Gatik, Gautum Narang, a déclaré à Forbes qu’il y avait toujours quelqu’un sur le siège passager avec un accès limité pour contrôler le véhicule. De plus, il existe un « véhicule de poursuite » secondaire qui escorte le camion tout au long de son itinéraire. De toute évidence, ce n’est pas le portrait entièrement autonome qui a été initialement peint.

Pourtant, c’est une étape importante sur la voie d’y arriver éventuellement. Tom Ward, vice-président directeur du dernier kilomètre chez Walmart US, a déclaré qu’ils avaient identifié que les camions-caisses autonomes offraient une solution efficace, sûre et durable pour le transport de marchandises sur des itinéraires répétables entre les magasins.

Une fois que la technologie aura progressé au point où les passagers et les véhicules de suivi ne seront plus nécessaires, les entreprises utilisant de telles solutions devraient vraiment commencer à réaliser la durabilité et les avantages financiers de tels investissements.