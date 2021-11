Le site du bonus spa est suspendu en raison de problèmes techniques : trop d’accès

La masse d’utilisateurs intéressés par le bonus spa qui ont afflué par erreur dans la plateforme réservée aux installations a dû faire planter le système, obligeant les gestionnaires à arrêter les fonctions de libération et à tout reporter à demain mardi 9 novembre du 12.

La plateforme dédiée à la réservation du bonus spa de 200 euros à utiliser dans les structures italiennes qui ont rejoint l’initiative devait démarrer aujourd’hui. Il le fallait, car le départ n’était pas le meilleur et a été rapidement bloqué. Le nombre d’utilisateurs intéressés par le bonus qui ont afflué par erreur sur la plateforme réservée aux structures a dû faire planter le système, obligeant les gestionnaires à interrompre les fonctions de sortie et à tout reporter à demain mardi 9 novembre du 12. « La plateforme Bonus Terme est momentanément indisponible pour des raisons techniques », peut-on lire sur le site.

D’où le hic technique : le site a été conçu pour supporter le volume de trafic dû aux installations thermales et non, comme cela s’est passé, des centaines de milliers de citoyens intéressés par le bonus. « Les techniciens se sont immédiatement mis au travail pour remettre en état la plateforme et assurer un accès régulier aux spas pouvant effectuer des réservations », explique la note d’Invitalia. « Dans le même temps, tous les contrôles nécessaires seront effectués pour vérifier la validité des demandes ». L’accès à la plateforme est désormais suspendu jusqu’à demain, mardi 9 novembre, à 12 heures.« Les citoyens sont donc invités à ne pas tenter d’accéder au site, qui est réservé uniquement aux spas agréés », conclut la note. Les citoyens peuvent réserver le bonus en contactant uniquement les établissements accrédités, en les contactant via le site Web sur lequel une section semble fournir des données utiles.