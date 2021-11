Smartphones durables : vous êtes sollicités !

Le Fairphone 4 est là. Il fait de la publicité pour la durabilité – ce qui me fait me demander ce qui devrait arriver pour rendre tous les smartphones plus durables. Car pour beaucoup, le Fairphone n’est tout simplement pas le premier choix.

Certains fabricants annoncent qu’ils acceptent les anciens appareils et les recyclent. Mais ce n’est rien de plus qu’une couche de peinture verte. Sinon, pourquoi y a-t-il le Fairphone ? En tout cas, sa pérennité n’est pas remise en cause – pas même par les autres constructeurs.

La pression doit venir de nous, les utilisateurs.

Le Fairphone 4 est un smartphone durable – comme en témoignent les certificats (Image : Fairphone)

Les fabricants sont trop lents et ne traitent même pas certains problèmes. Les législateurs hésitent également à élaborer des lignes directrices efficaces. La question est maintenant : que pouvons-nous faire, les clients ?

Qu’est-ce que la durabilité pour Fairphone ?

La durabilité en elle-même est assez abstraite. Fairphone a donc traduit le terme en trois points précis :

Les matières premières proviennent de bonnes sources. La plupart des matériaux sont recyclés. L’or vient déjà de Fairtrade. Ce devrait être bientôt le cas du cobalt et du lithium. Il va sans dire qu’il est également utilisé avec parcimonie. Les utilisateurs peuvent réparer le Fairphone eux-mêmes. Vous ne pouvez démonter l’appareil qu’avec un tournevis. Remplacez les composants individuels tels que la batterie ou l’appareil photo s’ils sont cassés ou si vous souhaitez mettre à niveau. Fairphone promet cinq ans d’utilisation. Cela inclut non seulement la disponibilité des pièces de rechange, mais aussi une adaptation du système d’exploitation pour cette longue période de temps.

Vérifiez la durabilité de tous les fabricants

Même si de nombreux acheteurs veulent la durabilité et ces trois points aussi – ils veulent aussi un smartphone qui …

Est bon marché, étroit et léger aussi matériel mis à jour chaque année.

En cas de doute, les trois points ci-dessous battent les trois points ci-dessus.

L’indice de réparation français utilise un système de points pour montrer à quel point les appareils techniques peuvent être réparés. Ici le Fairphone 4 (Image : Capture d’écran)

La faible part de marché du Fairphone ne fait que le confirmer. L’obstacle est tout simplement trop élevé. Il devrait y avoir un moyen de récompenser les petits pas.

Il doit être visible si un fabricant utilise de l’or Fairtrade, mais pas les autres. Je ne parle pas de l’autopromotion des fabricants, mais de sources indépendantes : instituts scientifiques, associations de protection des consommateurs, médias journalistiques.

Points et certificats

Cette transparence pourrait apporter un système de points ou des certificats, comme ils existent déjà. Fairphone les utilise déjà.

Le Fairphone 4 obtient 9,3 sur 10 à l’indice français de réparabilité. De plus, l’appareil dispose du certificat Fairtrade Gold et du certificat TCO pour des conditions de travail équitables.

Ce sceau Fairtrade n’est pas disponible pour le riz, mais aussi pour l’or utilisé dans les smartphones (Image : Fairtrade Germany)

De plus, Fairphone en tant qu’entreprise a reçu la médaille Ecovadis en platine pour les entreprises axées sur le développement durable ainsi que la certification B-Corp pour le bénévolat visant à résoudre des problèmes sociaux et environnementaux.

Prouver les matières premières

Une première tâche serait de rendre transparente l’utilisation des matières premières : celles que les fabricants utilisent eux-mêmes, quelles puces et composants ils achètent. La pression doit également être répercutée sur les fournisseurs. Toute la chaîne d’approvisionnement est importante.

Le Fairphone 4 est le premier smartphone à être certifié par TCO, reconnaissable au logo en haut à gauche (image : capture d’écran)

Les métaux et les plastiques ont-ils été recyclés ou non ? Quelles sont les conditions de travail lorsque les métaux et les terres rares ont été extraits ?

Réparabilité sans bricolage

En ce qui concerne la réparabilité, je pense que Fairphone a tort. Presque tous les fabricants collent leurs smartphones ensemble, seul Fairphone les visse ensemble. Mais qui veut démonter lui-même son smartphone ? Surtout, il est important que le magasin du coin puisse facilement réparer le smartphone. Et cela devient de plus en plus difficile.

Ecovadis décerne des médailles pour la durabilité. Le platine représente le top 1% de l’industrie (Image: capture d’écran)

iFixit montre déjà à quel point cela est facile ou difficile avec des smartphones individuels. Incidemment, le Fairphone 3 reçoit 10 points sur 10. IFixit fournit également des instructions sur la façon d’ouvrir l’appareil.

Étendre l’utilisation

Le Fairphone promet cinq ans d’utilisation. Mais déjà lors du lancement sur le marché, le Fairphone 4 est relativement épais et lourd, un bloc. Et l’écart avec les smartphones actuels se creuse chaque année.

Fairtrade est également une B Corp et se caractérise par le respect des normes sociales et écologiques (Image : B Corp)

La pression doit venir de vouloir quelque chose de nouveau chaque année. Pourquoi les smartphones doivent-ils devenir de plus en plus gros ? Ils tiennent à peine dans votre poche. Les smartphones sont de plus en plus minces, mais ont une bosse de caméra de plus en plus grande, de sorte qu’un étui est nécessaire pour rendre l’appareil à nouveau épais.

Le problème est le suivant : lorsqu’une nouvelle version du système d’exploitation sort, elle a également besoin d’un matériel plus rapide. A l’inverse, les nouvelles capacités du matériel nécessitent une nouvelle version du système d’exploitation. Nous le savons déjà de Microsoft et Intel. Un cercle vicieux.

Selon iFixit, cela ne s’améliore pas : le Fairphone 3 reçoit 10 points sur 10 pour la réparabilité (image : capture d’écran)

La solution serait un système d’exploitation moins gourmand en ressources : ne pas tout animer, ne pas tout streamer, ne pas tout calculer de manière compliquée. Développez de nouvelles fonctions qui s’exécutent également sur l’ancien matériel. Keep It Simple Stupid (KISS). Apple le fait mieux avec iOS qu’Android. Il peut également exister des versions du système d’exploitation avec support à long terme (LTS).

Conclusion

Si le Fairphone reste un produit de niche, l’environnement en profitera. Une autre approche est nécessaire. L’industrie doit changer. La pression doit venir de nous, clients.

Fairphone a résumé en quelques mots de quoi il s’agit :

Économiser les matières premières

Réparabilité

longue utilisation

Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c’est d’un système que nous, acheteurs, pouvons utiliser comme guide : des notations ou des certificats délivrés par des institutions indépendantes.

Photo : Eduardo Martino / Commerce équitable