Les processeurs Alder Lake verrouillés d’Intel pourraient commencer à seulement 119 $

Quelque chose à espérer : avec Alder Lake, Intel repousse la domination d’AMD avec les processeurs Ryzen série 5000. Le premier lot de puces de 12e génération de Team Blue est déjà proposé à un prix agressif, mais un nouveau roi de la valeur pourrait être caché parmi les processeurs à venir qui feront leurs débuts au début de 2022.

Les processeurs Intel Alder Lake déverrouillés ont reçu des critiques généralement positives, les experts louant les gains de performances par rapport à Rocket Lake ainsi que les processeurs de la série Ryzen 5000 d’AMD, sans parler des prix agressifs. Naturellement, cela a incité AMD à baisser les prix de sa génération actuelle de processeurs de bureau jusqu’à 150 $, bien que la remise varie d’un détaillant à l’autre ainsi que d’une région à l’autre.

Cela dit, Intel n’a pas encore sorti ses processeurs Alder Lake grand public et économiques, dont le prix devrait être aussi bas que 119 $. Selon les listes divulguées du détaillant canadien DirectDial qui ont été Pointé par l’utilisateur de Twitter @momomo_us, les processeurs Intel non-K de 12e génération sont conçus pour réduire les Ryzen 7 5800X, Ryzen 5 5600X et même le Ryzen 3 5300G d’AMD, qui seraient le roi de la valeur actuelle mais ne peuvent être trouvés que dans des pré-construits PC.

Le Core i7-12700KF à 430 $ ressemble déjà à une excellente alternative au Ryzen 7 5800X d’AMD, mais la version à multiplicateur verrouillé pourrait s’avérer être une offre encore plus attrayante. En termes simples, si vous ne vous souciez pas de l’overclocking et que vous êtes d’accord avec des horloges légèrement inférieures (et une consommation d’énergie inférieure) à celles d’un Core i7-12700K à 450 $, vous pourrez bientôt avoir quelque chose de proche de son niveau de performance pour environ 365 $.

Si votre budget est plus serré, le prix du Core i5-12400 et du Core i5-12400F sera inférieur à 250 $. Ces deux processeurs ne contiendront que six cœurs Golden Cove (performances), mais selon les premiers repères, ils peuvent dépasser leur catégorie de poids dans certaines charges de travail. À partir de là, il ne s’agit que de savoir si vous voulez ou non des graphiques intégrés, et sinon, vous pourrez économiser 30 $ supplémentaires.

Le Core i3-12100F ne devrait intégrer que quatre cœurs Golden Cove, mais il pourrait également être proposé à un prix beaucoup plus raisonnable de 119 $. Intel prévoit de lancer ces nouveaux processeurs au début de 2022, il ne faudra donc pas longtemps avant d’en savoir plus sur leurs capacités.