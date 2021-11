Une adolescente de 16 ans kidnappée se sauve en demandant de l’aide avec un geste viral de la main sur TikTok

Une fille disparue aux États-Unis a été retrouvée et secourue par un automobiliste local. L’homme a vu l’adolescent dans le véhicule devant lui faire un geste destiné à communiquer une situation de violence domestique et enseigné dans certaines vidéos virales sur la plateforme de partage chinoise.

Au milieu de la myriade de contenus de divertissement hébergés sur TikTok, les vidéos plus utiles ne manquent pas qui couvrent également des problèmes graves tels que la violence domestique. Une de ces vidéos a peut-être sauvé la vie d’un adolescent de 16 ans qui a disparu aux États-Unis la semaine dernière. Selon des informations de la presse locale, un automobiliste a pris conscience de la présence de la jeune fille dans une voiture devant lui, lorsqu’elle lui a donné un signal d’aide très particulier depuis la fenêtre, qui a désormais été publié dans plusieurs vidéos informatives sur la plateforme de partage chinoise. .

Le geste contre les violences conjugales

Le signal en question est un geste conçu pour ceux qui subissent ou subissent des violences conjugales et qui souhaitent demander de l’aide à leur interlocuteur de manière silencieuse. Conçu pour les appels vidéo, avec une attention particulière, il peut également être appliqué dans d’autres contextes et plans pour montrer la paume de la main puis amener le pouce au centre et enfin fermer lentement les doigts sur le pouce pour former un poing. Le geste doit être dirigé vers la personne qui regarde afin qu’il n’éveille pas de suspicion particulière chez l’auteur de la maltraitance, le cas échéant. Sur TikTok, il existe de nombreuses vidéos qui parlent de ce signal, dont certaines sont devenues virales et avec des millions de vues à leur actif.

On ne sait pas si la fille disparue a pris conscience du geste via TikTok, ni si l’homme qui l’a repérée connaissait le signal grâce à la plateforme de partage. Ce qui est sûr, c’est que les deux se sont compris : une fois qu’il a aperçu l’adolescent par la fenêtre de sa voiture, l’homme a alerté les secours en décrivant la situation. La police locale a retrouvé la fillette portée disparue depuis des jours en compagnie de l’homme qui l’avait kidnappée, un homme de 61 ans qui a été immédiatement placé en garde à vue.