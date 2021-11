Ils refont la vidéo de la mort de George Floyd sur TikTok, quatre élèves suspendus de l’école

Dans le clip, les élèves ont recréé les circonstances tragiques de l’histoire qui a donné naissance au mouvement Black Lives Matter, avec un élève déguisé en policier penché avec son genou sur le cou d’un camarade de classe immobilisé. Une pétition en ligne lancée par des spectateurs a conduit l’école à prendre des mesures contre les enfants.

L’envie de se montrer sur les réseaux sociaux et les plateformes de partage peut faire ressortir le pire chez les gens : c’est arrivé à quatre détenus aux États-Unis, qui ont publié ces derniers jours une vidéo sur TikTok dans laquelle ils ridiculisaient la mort de George Floyd, le 46 -Afro-américain d’un an qui a été tué en 2020 dont l’histoire a donné naissance au mouvement Black Lives Matter. Dans le clip, les étudiants ont recréé en plaisantant les circonstances tragiques de l’affaire, mais le matériel publié les a obligés à être suspendus de l’école. Cela a été confirmé par le même institut, le White Knoll High School en Caroline du Sud, qui, au cours des dernières heures, a envoyé un e-mail aux parents de l’ensemble des élèves pour expliquer ce qui s’est passé.

La vidéo a été publiée et repartagée sur les réseaux sociaux le week-end dernier et a vu les quatre étudiants réinterpréter des moments qui ont secoué des millions de personnes. Les images de l’arrestation de George Floyd – avec l’agent Derek Chauvin le tenant immobilisé avec son genou sur le cou, l’empêchant de respirer pendant 9 minutes interminables – ont fait le tour du monde et ont conduit à la naissance du mouvement Black Lives Matter ; dans le clip, l’un des garçons était habillé en policier et a répété exactement la même pose sur un autre étudiant se faisant passer pour Floyd.

Le clip a été retiré des réseaux sociaux, mais pas avant de provoquer la réaction immédiate des spectateurs, en premier lieu les amis des quatre élèves, suivis des parents et du reste de la communauté liés aux auteurs du clip par les connexions sur réseaux sociaux. La communauté locale s’est organisée en signant une pétition en ligne demandant que le lycée fréquenté par les garçons prenne des mesures contre eux, et c’est ce qui s’est passé : les garçons ont été suspendus pour toute l’année scolaire, tandis que dans l’e-mail envoyé par le directeur pour expliquer le raisons de la suspension, il est expliqué que bien que la vidéo n’ait pas été tournée à l’école ou pendant les heures de classe, « les actions inacceptables et dérangeantes de ces étudiants ont eu un impact négatif sur l’institution et ses étudiants ».