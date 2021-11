Le rover Curiosity a découvert de l’ammoniac et une autre molécule organique jamais vue sur Mars

À l’aide de l’outil d’analyse d’échantillons sur Mars (SAM), le rover Curiosity de la NASA a identifié des molécules organiques jamais vues auparavant sur la planète rouge. Il s’agit de l’ammoniac et de l’acide benzoïque, tous deux associés à des processus biologiques sur Terre. L’origine sur Mars n’est pas connue, mais ils ne sont pas nécessairement la preuve de l’existence d’une vie présente ou passée.

Le rover Curiosity de la NASA, engagé sur Mars dans le cadre de la mission Mars Science Laboratory (MSL), a identifié des molécules organiques jamais détectées auparavant sur la planète rouge. Nous ne sommes pas confrontés à la preuve de l’existence d’une vie passée ou présente sur Mars, cependant il s’agit toujours d’une découverte importante, qui met en évidence l’existence d’une chimie complexe et évoluée sur la petite planète rocheuse. Concrètement, le rover Curiosity a identifié l’ammoniac (NH3) et l’acide benzoïque (C7H6O2), des composés qui sur Terre sont intimement associés à des processus biologiques mais qui n’en dérivent pas nécessairement. L’ammoniac, par exemple, a également été détecté sur Jupiter, Saturne, la lune Encelade et dans les nuages ​​interstellaires.

Les molécules organiques ont été identifiées dans des échantillons de sable prélevés en 2017 dans les dunes de Bagnold, situées près du mont Sharp et au cœur du cratère Gale, où le rover est « largué » après une manœuvre spectaculaire en août 2012. Le robot à propulsion nucléaire en est équipé. avec un laboratoire sophistiqué appelé Sample Analysis at Mars (SAM) qui se spécialise dans ce qu’on appelle la « chimie humide ». Il est conçu pour effectuer des analyses de spectrométrie de masse par chromatographie en phase gazeuse pour des molécules spécifiques telles que les acides aminés (les «éléments constitutifs de la vie») et les acides carboxyliques. L’objectif principal des scientifiques de la NASA était d’analyser des échantillons de roche et de substrat obtenus grâce à une perceuse montée sur Curiosity, mais malheureusement l’instrument a cessé de fonctionner pendant quelques années. Pour cela, ils ont décidé d’analyser d’anciens échantillons de sable.

Trouver de l’ammoniac et de l’acide benzoïque dans le sable des dunes est pertinent puisque la surface martienne est constamment bombardée par des radiations, il n’était donc pas prévu que des composés complexes et abondants puissent être trouvés. « Les dunes de Bagnold sont étudiées depuis plusieurs mois avec toute la palette des instruments à bord de Curiosity. L’échantillon des dunes avait été exposé à des rayonnements ionisants et ne devrait pas être riche en molécules organiques anciennes bien conservées. Cependant, il a non seulement permis un test du protocole de dérivatisation (un processus chimique qui entraîne le remplacement de groupes de molécules NDR) à la surface de Mars, mais aussi une recherche de molécules organiques présentes dans l’échantillon et une enquête sur ce qui pourrait être ont été produits par les réactions au sein de l’instrument », ont écrit les auteurs de l’étude, dirigée par le professeur M. Millan du département de biologie de l’Université de Georgetown et de la division d’exploration du système solaire du Goddard Space Flight Center de la NASA.

Comme on le sait, sur Terre, l’ammoniac peut provenir des processus de décomposition d’organismes animaux et végétaux et de l’urée, ainsi que d’être produit par les reins, tandis que l’acide benzoïque est naturellement présent dans de nombreuses plantes et leurs fruits. L’origine de ces composés organiques sur Mars n’est pas connue, mais comme indiqué, ils ne sont pas la preuve de l’existence de la vie (qu’elle soit passée ou présente). Cependant, les rovers Curiosity et Perseverance de la NASA continueront d’enquêter sur les précieux composés chimiques présents sur la planète rouge. Dans un avenir proche, ils seront également soutenus par le rover Rosalind Franklin de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de l’Agence spatiale russe (ROSCOMOS), qui sera équipé d’un laboratoire de chimie humide beaucoup plus avancé, le Mars Organic Molecule Analyzer ( MOMA). . Les détails sur les molécules organiques identifiées par Curiosity sont rapportés dans la recherche « Molécules organiques révélées dans les dunes de Bagnold de Mars par l’expérience de dérivatisation de Curiosity » publiée dans la revue scientifique faisant autorité Nature Astronomy.