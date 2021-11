BMW supprime la fonctionnalité d’écran tactile de certaines nouvelles voitures en raison d’une pénurie de puces

Bottom line: BMW supprime la fonctionnalité d’écran tactile des systèmes d’infodivertissement sur certains de ses véhicules en raison de la pénurie continue de puces. Les modèles concernés auront toujours un système d’infodivertissement, mais il devra être navigué à l’aide du contrôleur iDrive situé sur la console centrale.

La nouvelle du changement a été annoncée pour la première fois sur le forum des passionnés de BMW Bimmerfest. Selon l’affiche originale, les modèles suivants seront impactés :

Série G20 3

Coupés et cabriolets G22 / G23 Série 4

G26 Série 4 Gran Coupé (sauf i4)

G29 Z4

G05 / G06 / G07 (toutes variantes)

L’affiche indique que les modèles concernés porteront le code d’option 6UY « Suppression de l’écran tactile » et que les acheteurs devront signer un formulaire reconnaissant la fonctionnalité manquante. Un crédit de 500 $ sera également appliqué à tous les véhicules sans fonctionnalité d’écran tactile.

BMW a confirmé que la nouvelle était exacte pour Edmunds, affirmant en outre à la publication que la mesure était le résultat de problèmes de chaîne d’approvisionnement à l’échelle de l’industrie qui affectent les constructeurs automobiles du monde entier et limitent la disponibilité de certaines fonctionnalités ou options.

Serait-ce une rupture d’accord pour vous ? Personnellement, je n’aime pas les écrans tactiles car je suis opposé aux empreintes digitales et aux taches et je suis parfaitement heureux de contrôler les choses à l’aide de boutons ou de cadrans. Là encore, perdre de l’argent sur une toute nouvelle BMW uniquement pour qu’elle ne fonctionne pas comme elle a été conçue serait douloureux, et je ne pense pas qu’un crédit de 500 $ m’aiderait à mieux dormir la nuit.