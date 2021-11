Intel paie 125 millions de dollars à VIA pour les employés de Centaur, mais pas l’entreprise elle-même

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Dans ce qui semble être un accord mystérieux et inhabituel, Intel a accepté de payer 125 millions de dollars à VIA Technologies pour débaucher certains employés de l’une de ses filiales. Cependant, la filiale elle-même n’est pas vendue et les détails supplémentaires sont rares pour le moment.

La société taïwanaise VIA Technologies a envoyé un communiqué de presse cette semaine pour discuter brièvement de l’accord avec Intel. Tout ce qu’il dit, c’est qu’Intel pourra « recruter » certains employés de la filiale x86 de VIA, Centaur Technology, tout en payant 125 millions de dollars à VIA. Intel n’achètera pas Centaur en gros et VIA gardera les affaires de Centaur.

Le site Web de Centaur a été en grande partie nettoyé et ne se compose actuellement que d’un message indiquant aux visiteurs qu’il est en construction.

Intel a confirmé l’accord à AnandTech mais n’a donné aucun autre détail suite à l’annonce de VIA, et Centaur n’a toujours pas commenté. Selon AnandTech, le site d’information taïwanais United Daily News a en outre confirmé qu’Intel n’obtiendrait pas la société Centaur, donc à part une certaine expertise, on ne sait pas très bien ce pour quoi Intel paie exactement.

VIA conserve peut-être la propriété de Centaur ainsi que de ses conceptions et brevets, mais le redémarrage apparent du site Web de Centaur signale une sorte de changement important. Aucune date de clôture de l’affaire n’a été donnée.

Le communiqué de presse de VIA mentionne certaines conditions dans son contrat avec Intel, mais n’explique pas quelles sont ces conditions. Il dit seulement qu’Intel paiera la totalité des 125 millions de dollars à la clôture de l’accord.

Centaur fait partie de VIA depuis 1999. En 2019, Centaur a révélé une classe de processeurs de serveur que WikiChip Fuse considérait comme compétitifs avec les processeurs Skylake d’Intel et les processeurs Zen de première génération d’AMD.