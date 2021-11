L’histoire de GigaChad, l’ultra-masculin mi-mème, mi-légende urbaine

Son image en noir et blanc circule dans les forums de discussion et les réseaux sociaux depuis des années et est de plus en plus adoptée sous forme de mème pour décrire l’archétype ultime du mâle musclé et viril. Son origine, cependant, remonte à l’ensemble photographique d’un projet artistique né il y a des années.

Des muscles sculptés et surdimensionnés, une mâchoire tracée à la règle et au rapporteur et une pilosité faciale courte mais épaisse si régulière qu’elle semble dessinée : à la regarder, elle n’a même pas l’air réelle, et en fait elle ne l’est pas vraiment. En ligne, il est devenu connu sous le nom de GigaChad, son image en noir et blanc circule depuis des années sur les forums de discussion et les réseaux sociaux et est de plus en plus adoptée sous forme de mème pour décrire l’archétype ultime du mâle musclé et viril. Son origine, cependant, remonte à l’ensemble photographique d’un projet artistique né il y a des années.

D’où vient le GigaChad

La personne désignée par le nom de GigaChad n’existe pas vraiment ; ou plutôt il existe, mais pas sous la forme sous laquelle son image circule en ligne. Il s’appelle Ernest Khalimov, c’est un bodybuilder et mannequin de sous-vêtements d’origine russe, dont la physionomie a été modifiée par ordinateur avec celle d’autres mannequins dans le cadre d’un projet artistique créé par la photographe Krista Sudmali. La publication des premières images remonte à 2016, mais la transformation de Khalimov en GigaChad est au moins un an plus tard.

Pourquoi c’est appelé comme ça

Comme nous le dit le portail Knowyourmeme, dès la publication originale sur Instagram l’une des photos du modèle appartenant au projet Sudmali a d’abord atterri sur Reddit dans un forum dédié à la musculation, après quoi elle est passée sur les forums en ligne 4Chan, où le L’utilisateur qu’il a publié a immédiatement baptisé le protagoniste GigaChad. La référence est à Chad, un nom qui est devenu synonyme de mâle alpha en ligne. Les contours précis dont sont les caractéristiques typiques d’un Tchad ou les valeurs à associer à l’appellation dépendent de la subjectivité de ceux qui utilisent le stéréotype, et au fil des années elles ont commencé à changer radicalement selon le contexte, mais à la base il y a toujours des caractéristiques esthétiques viriles et une grande confiance en soi.

Notoriété en ligne

Ce qui est sûr, c’est que l’image de Khalimov liée au concept de GigaTchad – c’est-à-dire un Tchad au énième degré – a rencontré une large diffusion en ligne. Dans son nouveau format, l’image est revenue circuler d’abord sur Reddit puis sur Twitter et YouTube, souvent retravaillée pour la comparer à d’autres phénomènes culturels ou pour décrire des types de personnes considérées comme proches du stéréotype. Le phénomène a provoqué la réaction du protagoniste avec quelques années de retard. Dans un discours sur son profil Instagram, en avril, Khalimov s’est adressé à la communauté en ligne en le remerciant de l’attention qu’il lui portait et en avouant qu’il se sentait en réalité beaucoup plus ennuyeux que la façon dont les mèmes à son sujet le décrivent.