Casques Oculus Quest VR pour supprimer l’exigence de compte Facebook ; GTA : San Andreas arrive en VR

Oculus Quest 2 — Casque de réalité virtuelle tout-en-un dernière génération — 256 Go

ÉQUIPEMENT NOUVELLE GÉNÉRATION - Vivez le meilleur de chaque instant avec notre processeur ultra-rapide et notre écran haute résolution. LE JEU TOUT-EN-UN - Grâce à la bibliothèque de contenu Quest et sa rétrocompatibilité, vous pouvez découvrir de nouvelles aventures ou revivre les moments cultes de vos jeux préférés. DIVERTISSEMENT IMMERSIF - Expérience VIP garantie pour tous les concerts en direct, films révolutionnaires, événements exclusifs et plus encore. CONFIGURATION FACILE - Ouvrez le coffret, configurez l’application mobile et plongez dans la VR. Aucun PC ou console requis. Un accès Internet sans fil et l’application Oculus sont nécessaires pour la configuration (téléchargement gratuit). ÉCRAN PREMIUM - Ne ratez aucun détail grâce à un écran époustouflant doté de 50 % de pixels de plus que le Quest original. Avec une clarté et une résolution optimales, rien ne vous échappera, que vous soyez en mouvement ou immobile. Vous aurez besoin de votre compte Facebook pour vous connecter à Quest 2, ce qui vous permet de facilement retrouver vos amis en VR et de découvrir différentes communautés dans le monde entier. COMPATIBLE AVEC LA VR SUR PC - Découvrez les meilleurs titres d’Oculus Rift en connectant un câble Oculus Link à un PC de jeu compatible. Câble Oculus Link vendu séparément. SON IMMERSIF 3D - Entendez de tous les côtés grâce aux haut-parleurs intégrés et leur son positionnel 3D cinématographique. DIFFUSION EN DIRECT - Partagez ce que vous voyez dans votre casque directement sur l’application Oculus ou sur un téléviseur compatible. * Espace de stockage inférieur à ce qui est présenté en raison du logiciel existant. Compte Facebook requis.