Quelles sont les civilisations et les campagnes d’Age of Empires IV

Le roi de la stratégie en temps réel est de retour : Age of Empires IV est enfin disponible et est prêt à restituer l’histoire du jeu vidéo, dans un mix composé d’éléments caractéristiques et de nouveautés. Ce mélange est évident dans les huit civilisations logées dans le titre : anglais, français, chinois, mongols, dynastie des Abassides, Saint Empire romain germanique et Rus’, auxquels s’ajoute le sultanat sans précédent de Delhi. Le titre tente donc de présenter sous forme de jeu vidéo une coupe transversale du passé médiéval et moderne – du IXe au XIVe siècle – à travers des perspectives qui touchent l’Europe et l’Asie. Les quatre campagnes disponibles en mode solo se concentrent sur :

La conquête normande de l’Angleterre en 1066 (avec la civilisation des anglais)

Guerre de Cent Ans de 1351 à 1450 (avec la civilisation des Français)

Invasion de la Chine par Gengis Khan (avec la civilisation des Mongols)

L’essor de Moscou (avec la civilisation Rus’)

Contrairement aux chapitres précédents, qui se concentraient sur des personnages historiques individuels (William Wallace, Jeanne d’Arc ou Frederick Barbarossa pour n’en nommer que quelques-uns), Age of Empire IV raconte plusieurs générations, mettant en scène plusieurs personnages et contextes. Une diversité importante de perspectives évidente non seulement dans le soin avec lequel les armées et les tactiques de chaque civilisation individuelle sont reproduites, mais aussi dans les documentaires qui entrelacent la campagne. Ces séquences exploitent des captations via drones et technologie 3D pour revivre les grandes batailles narrées à l’écran, avec des éclairages concernant les armes, les stratégies mais aussi les aspects culturels de l’époque. Il est donc clair que l’intention populaire d’Age of Empire IV, en plus de l’objectif principal, est de divertir. Le travail effectué par l’équipe de développement de Relic Entertainment réitère ce que Thierry Noël, historien d’Assassin’s Creed Valhalla, a déclaré dans notre interview : « Je crois que les jeux vidéo ont le grand pouvoir de diffuser les connaissances historiques ».

Pour ceux qui attendent avec impatience ce nouveau rendez-vous avec l’histoire, Age of Empire IV est disponible à partir du 28 octobre dernier sur PC, également via Game Pass, le service d’abonnement mensuel de Microsoft.

