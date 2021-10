Logitech rapporte des ventes record mais met en garde contre les problèmes d’approvisionnement de la demande à l’avenir

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? C’est presque devenu un événement hebdomadaire où une entreprise technologique a publié une déclaration concernant les complications de la chaîne d’approvisionnement ayant un impact sur leurs produits. Malgré l’annonce de ventes record, Logitech a déclaré qu’il serait également affecté par des problèmes logistiques à l’avenir.

Le fabricant de périphériques informatiques a annoncé un chiffre d’affaires de 1,31 milliard de dollars pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2021. Cela représente une augmentation de 4% par rapport à la même période l’année dernière, dépassant largement les prévisions de 1,25 milliard de dollars des analystes. De plus, ce chiffre représente un énorme bond de 82 % par rapport au deuxième trimestre de 2019.

Il s’agit des ventes les plus élevées jamais enregistrées par l’entreprise au deuxième trimestre, ce qui ne devrait pas surprendre si l’on considère que les effectifs et les étudiants ont migré vers un poste de travail à domicile en raison de la pandémie. En plus des souris, Logitech vend également des claviers, des casques et des haut-parleurs.

Pourtant, les actions de Logitech ont chuté de 6% après avoir signalé une baisse significative de son bénéfice d’exploitation et confirmé qu’elle connaissait des problèmes de chaîne d’approvisionnement « sans précédent ».

« Ce défi de la chaîne d’approvisionnement se poursuivra pendant le reste de l’année », a déclaré à Reuters le directeur général de Logitech, Bracken Darrell. « Nous aurons des problèmes pour répondre aux niveaux de demande qui existent. Du côté de la logistique, nous devons simplement faire de notre mieux et bien planifier. »

Le bénéfice d’exploitation non-GAAP a chuté de 40 pour cent à 211 millions de dollars au cours du trimestre, tandis que le bénéfice net a été réduit de 48 pour cent à 139,5 millions de dollars. La forte baisse est attribuée à une augmentation des dépenses de promotion et de marketing dans les magasins par rapport à 2020, qui a vu la majorité des détaillants non essentiels fermer.

Les chaînes d’approvisionnement embouteillées ont fait passer le délai de transport aérien des composants à deux semaines, a ajouté Darrell. Auparavant, il fallait environ quatre ou cinq jours pour expédier de telles pièces. Pour aggraver les choses, les coûts ont également grimpé en flèche, a souligné le PDG. Logitech réagit en travaillant avec davantage de fournisseurs, en plus d’augmenter les niveaux de stocks actuels de composants.

Darrell a noté qu’il existe toujours une forte demande pour leurs périphériques grâce aux employés travaillant à domicile, ainsi qu’aux joueurs. Les modèles de travail hybrides devenant de plus en plus courants, Darrell pense que la tendance du travail à domicile ne disparaîtra pas pour le moment, comme en témoignent les consommateurs qui continuent de mettre à niveau leur équipement PC de bureau à domicile.

Parallèlement aux problèmes de chaîne d’approvisionnement, la pénurie mondiale de puces a été aggravée par plusieurs autres problèmes, notamment la réduction de la production de silicium en Chine, en plus de la perturbation de l’aluminium en Malaisie. De plus, les prix des DRAM pourraient augmenter avec un tremblement de terre affectant les opérations de Micron à Taiwan.

Le consensus général sur le moment où la situation des puces s’améliorera semble se situer au cours des dernières étapes de 2022, certaines industries étant confrontées à des pénuries jusqu’au premier semestre 2023.