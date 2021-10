Le méta-verset de Facebook : je ne veux pas de cet avenir

Au milieu des allégations crédibles de deux ex-employés selon lesquelles Facebook n’a aucun intérêt à arrêter la haine sur ses plateformes, la réaction vient maintenant : un changement de nom. L’entreprise ne s’appelle plus Facebook. Le réseau social du même nom restera, mais la marque ombrelle s’appellera à l’avenir Meta.

Le nouveau nom n’est pas un hasard. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a présenté sa vision de l’avenir pour correspondre au changement de nom et à l’événement « Facebook Connect ». On pourrait presque dire : une manœuvre de diversion. Cet avenir devrait être un univers entièrement en réseau, dans lequel nous nous immergeons dans des mondes virtuels (VR) ou des mondes optiquement étendus (AR) et, conformément au métavers original, échappons au monde réel :

Vous aimez fuir le monde réel sur Facebook ? Rêve, Zuck ! La haine, l’intimidation, les négationnistes du corona et les ennemis de la démocratie ne se trouvent plus uniquement dans les mondes virtuels, auxquels appartient déjà le réseau social Facebook. Tout cela a depuis longtemps percé de manière totalement non virtuelle. Influencer les élections, meurtre de politiciens, réseaux terroristes, harcèlement scolaire, antisémitisme…

La haine en 3D ?

Facebook prétend faire quelque chose à propos de tout cela, mais ce n’est que du bout des lèvres, comme l’ex-officiel de Facebook Francis Haugen l’a récemment expliqué en détail dans les « Fichiers Facebook ». L’entreprise, peu importe comment elle s’appelle, n’est pas du tout intéressée par un véritable arrêt de la haine.

L’avenir de l’apprentissage selon la vision de Meta.

Le méta-futur pourrait ressembler à ceci, de sorte qu’à l’avenir les intimidateurs continueront dans des mondes virtuels et semi-virtuels, la chasse aux likes commencera dans des lieux virtuels et le flot de messages à peine gérable se fera alors à l’avenir sur des appareils tels que le portail d’affichage intelligent, le casque VR Meta Quest (nouveau nom pour l’Oculus Quest 2) ou d’autres lunettes intelligentes annoncées roule. Un nouvel avenir courageux…

Ce que Zuckerberg a manqué lors de son discours était une lueur de perspicacité, des remords. Des aveux que vous avez fait des erreurs et que vous souhaitez améliorer ? Pas un mot. Le métaverse est censé le réparer. Et oui, la technologie a le potentiel de faire du monde virtuel un bon monde. Mais entre les mains cette Société? Probablement pas. Le simple changement de nom en Meta n’annule pas tout ce que Facebook était et est.

Il y a quelques jours, il y avait de bons chiffres, du moins pour les investisseurs : Facebook / Meta a augmenté ses propres ventes au cours du dernier trimestre de 35% à 29 milliards de dollars américains, et les bénéfices ont atteint 9,2 milliards de dollars. La négativité est également supportable. Et les réseaux sociaux ou virtuels entre les mains d’une entreprise purement monétaire ? Une très mauvaise idée.

Je ne le fais pas, Zuck. Gardez votre vision future pour vous !