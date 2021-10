Les kits de mémoire DDR5 atteignent 400 $ et la plupart sont épuisés

En bref : Intel a finalement levé le voile sur ses processeurs Alder Lake hier avant la date de sortie du 4 novembre des processeurs de 12e génération. Ce sera la première plate-forme de bureau à prendre en charge la DDR5, et les kits de mémoire sont déjà disponibles en pré-commande – certains le sont depuis un certain temps – mais la taxe d’adoption précoce est évidente et de nombreux produits sont déjà épuisés.

Avec Alder Lake, que vous pouvez lire ici, les acheteurs peuvent choisir entre l’utilisation de la DDR4 et de la DDR5, mais pas en même temps, et le type que vous utilisez dépendra probablement de ce que votre carte mère prend en charge.

Ceux qui optent pour la DDR5 bénéficieront de tous les avantages de la mémoire, tels que l’accès à XMP 3.0, mais son coût est beaucoup plus élevé que son prédécesseur DDR4. En regardant Newegg, la DDR5 la moins chère du site – 16 Go de Crucial DDR5 4800 – coûte 115 $, tandis que la seule autre DDR5 de 16 Go est le kit Blade d’OLOy pour 159 $. Crucial propose également le kit 32 Go le moins cher, qui coûte 211 $.

Les prix de la DDR5 de 32 Go de Newegg grimpent jusqu’à 369 $ pour la Polaris RGB DDR5 5200 de GeIL, qui est disponible depuis quelques semaines maintenant. Pour ceux qui souhaitent emballer leur carte mère Alder Lake avec 64 Go de DDR5 4800, le seul kit sur le site actuellement est de Crucial et coûte 400 $.

Il semble que de nombreux fans de PC aient déjà décidé de passer à la DDR5. Le seul kit sur Newegg non épuisé est le produit de 16 Go de Crucial qui devrait être lancé le 4 novembre. Amazon semble également avoir épuisé les kits DDR5, tout comme le site Web de Corsair, où ils commencent à 289 $ et vont jusqu’à 359 $.

Dans l’aperçu des performances d’hier, Intel a déclaré que la DDR5 devrait être plus rapide pour les jeux que la DDR4 sur la base de ses tests, mais a ajouté que la DDR4 mature fonctionnait toujours bien. Nous aurons une image plus claire après avoir fait nos propres tests sur Alder Lake et DDR5 la semaine prochaine.

La DDR5 devrait détenir plus de parts de marché que la DDR4 d’ici 2023. On pourrait s’attendre à ce que le prix de la première soit plus comparable à celui de la seconde d’ici là.