Vous pouvez désormais utiliser Apple Music sur votre PlayStation 5

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Si vous êtes le genre de personne qui aime écouter de la musique tout en jouant à des jeux, sachez qu’Apple Music vient d’arriver sur PlayStation 5, et avec elle, son répertoire de 90 millions de chansons. À partir de maintenant, les propriétaires de PS5 peuvent écouter leurs listes de lecture Apple Music sur leurs consoles, ainsi que des listes de lecture de jeux organisées.

L’arrivée d’Apple Music sur la PlayStation 5 marque la première fois qu’une console de jeu est intégrée à une expérience Apple Music. À partir d’aujourd’hui, toute personne disposant d’un abonnement Apple Music et d’une PS5 à portée de main peut écouter plus de 90 millions de chansons, des listes de lecture personnalisées et personnalisées, des vidéos musicales 4K, le streaming Apple Music Radio et des concerts en direct sur votre console. Les joueurs de PlayStation 5 peuvent utiliser l’application Apple Music comme musique de fond tout en jouant à des jeux ou simplement pour écouter du lo-fi relaxant entre les matchs de FIFA 22 pour se calmer un peu.

Pour configurer Apple Music sur votre PS5, accédez à « Toutes les applications » depuis votre accueil multimédia, recherchez et sélectionnez « Apple Music », puis appuyez sur le bouton « Télécharger ». Ensuite, lancez l’application et inscrivez-vous ou connectez-vous à l’aide de vos informations d’identification Apple Music. Pour terminer le processus, suivez les invites pour lier les comptes PS et Apple Music. Pour dissocier, déconnectez-vous simplement de l’application Apple Music.

Vous pourrez démarrer Apple Music pendant que vous jouez déjà ou avant de commencer un jeu. Pour activer Apple Music pendant que vous jouez, appuyez sur le bouton PS de la manette DualSense et accédez au Centre de contrôle. Là, vous devrez sélectionner la carte de fonction musicale.

Il convient de mentionner que Spotify a une application d’écoute intégrée dès le premier jour. Si vous utilisez déjà Spotify et que vous souhaitez basculer entre les applications, vous trouverez d’autres applications d’écoute de musique répertoriées au bas de la carte de fonction musicale lorsque vous faites défiler vers le bas.

Il semble que Sony et Apple entretiennent de bonnes relations de travail. La console comportait déjà Apple TV+ depuis son lancement. De plus, le géant basé à Cupertino a ajouté la prise en charge des contrôleurs DualSense dans ses appareils Mac, iPhones, iPad et Apple TV.