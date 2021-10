AMD vient de réaliser son meilleur trimestre

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le succès continu d’AMD ne montre aucun signe de ralentissement. L’équipe rouge vient de publier son rapport sur les résultats du troisième trimestre, et c’est un autre record qui dépasse les attentes. Non seulement il s’agissait du troisième trimestre le plus réussi de la société, mais il s’agissait également du meilleur trimestre jamais enregistré par AMD.

AMD a généré 4,3 milliards de dollars de revenus pour les trois mois se terminant en septembre avec un bénéfice d’exploitation de 948 millions de dollars, un bénéfice net de 923 millions de dollars et un bénéfice dilué par action de 0,75 $, dépassant les attentes des analystes de 4,11 milliards de dollars de revenus et un bénéfice net de 66 cents par partager.

Le chiffre d’affaires est en hausse de 54% par rapport à l’année dernière, ce qui en fait le meilleur trimestre de l’entreprise et marque un nouveau rapport trimestriel pour montrer une croissance, une tendance qui remonte au deuxième trimestre 2020.

« Nous avons enregistré notre cinquième trimestre consécutif de croissance du chiffre d’affaires de plus de 50 % d’une année sur l’autre, chacune de nos activités augmentant considérablement d’une année sur l’autre et les ventes des centres de données ont plus que doublé », a déclaré Lisa Su, PDG d’AMD. « Les livraisons de processeurs Epyc de 3e génération ont considérablement augmenté au cours du trimestre, les ventes de nos centres de données ayant plus que doublé d’une année sur l’autre. Notre activité s’est considérablement accélérée en 2021, avec une croissance plus rapide que le marché grâce à nos produits de pointe et à une exécution cohérente.

Le segment Informatique et graphiques de la société, qui comprend les ventes de processeurs pour ordinateurs de bureau et portables d’AMD et ses ventes de GPU, a généré un chiffre d’affaires de 2,4 milliards de dollars, en hausse de 44 % en glissement annuel et de 7 % en glissement trimestriel, tandis que le bénéfice d’exploitation a augmenté de 129 millions de dollars en glissement annuel à 513 millions de dollars, bien que des dépenses d’exploitation plus élevées signifient que ce chiffre est en légère baisse par rapport au trimestre précédent.

Ailleurs, le chiffre d’affaires des segments Enterprise, Embedded et Semi-Custom a augmenté de 69 % en glissement annuel pour atteindre 1,9 milliard de dollars, grâce aux ventes d’Epyc et à l’énorme demande pour les dernières consoles AMD de Microsoft et Sony.

Malgré la conviction de Su que la pénurie de puces durera jusqu’au second semestre 2022 – plus optimiste que la prédiction 2023 du PDG d’Intel, Pat Gelsinger – AMD a amélioré ses prévisions pour le quatrième trimestre et l’année. Il s’attend à un record de 4,5 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021, ce qui serait en hausse de 41 % en glissement annuel, tandis que la croissance pour l’ensemble de l’année 2021 devrait être en hausse de 65 % par rapport aux 9,8 milliards de dollars de 2020. Intel, en revanche, craint que ses ventes ne ralentissent au quatrième trimestre, même si Alder Lake est sur le point de chuter.

« Notre équipe de chaîne d’approvisionnement a extrêmement bien fonctionné dans un environnement difficile, fournissant un approvisionnement supplémentaire tout au long de l’année, soutenant la forte croissance de nos revenus », a ajouté Su. « Nous investissons également de manière significative pour garantir une capacité supplémentaire afin de soutenir notre croissance à long terme. »

Su a également déclaré qu’AMD était sur la bonne voie pour finaliser son acquisition du fabricant de matrices de portes programmables sur site (FPGA) Xilinx d’ici la fin de cette année, car il progresse bien vers l’obtention des approbations réglementaires requises.