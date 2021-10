Le démontage du MacBook Pro 2021 révèle une plus grande modularité, le clavier toujours difficile à remplacer

Pourquoi c’est important : Apple a rendu la nouvelle gamme de MacBook Pro plus au goût des utilisateurs professionnels tout en ajoutant une touche de nostalgie avec le châssis inspiré du Powerbook G4. Mais plus important encore, la société a rendu les nouveaux appareils un peu plus faciles à réparer, ce qui est un autre pas dans la bonne direction.

Plus tôt ce mois-ci, Apple a annoncé de tout nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces équipés de puissants chipsets M1 Pro et M1 Max, d’écrans Mini LED 120 Hz, et plus encore. Maintenant que les premières unités ont été expédiées à leurs propriétaires, nous avons commencé à voir des références et d’autres tests qui semblent confirmer qu’ils sont en effet tout aussi puissants que le prétend le géant de Cupertino, à condition que vous utilisiez un logiciel optimisé pour le nouveau matériel. architecture intégrée à chaque membre de la famille Mac.

Les critiques étaient généralement satisfaits des nouveaux appareils, louant le retour du port HDMI et de la fente pour carte SD, ainsi que du port de charge MagSafe bien-aimé qui avait été précédemment omis au nom de la révolution USB-C. Bref, Apple a remis le « Pro » dans le MacBook Pro, même si tout le monde n’aime pas l’introduction d’une encoche dans l’écran qui ne sert à rien d’autre que d’agrandir l’écran. Et ces machines sont chères, avec des configurations haut de gamme coûtant plus de 6 000 $.

Cela dit, des démontages des nouveaux appareils ont fait surface en ligne, et ils révèlent qu’Apple a commencé à écouter non seulement les professionnels qui préfèrent l’environnement macOS, mais aussi ceux qui ont décrié la faible réparabilité des MacBook ces dernières années. Ce n’est pas encore parfait, remarquez, mais il y a des signes que l’entreprise est prête à aller dans la bonne direction. Certains de ces signes sont déjà évidents dès la conception du nouveau clavier – la barre tactile notoirement difficile à réparer a été remplacée par une rangée de touches de fonction physiques.

iFixit note dans son teaser de démontage que la batterie du MacBook Pro 2021 n’est plus coincée sous la carte mère, et il existe désormais des languettes de batterie de style iPhone pour aider à rendre la procédure de remplacement aussi rapide et aussi facile que possible. La partie centrale de la batterie nécessite le retrait du trackpad pour accéder aux languettes des deux cellules de la batterie, mais cette procédure est toujours moins compliquée qu’elle ne l’a été pour à peu près n’importe quel modèle de MacBook Pro depuis 2013.

Le SSD est toujours soudé à la carte et caché derrière un blindage RF, il est donc toujours important d’obtenir un modèle avec suffisamment de stockage pour vos besoins actuels et futurs, car c’est tout ce que vous obtiendrez avec les MacBook Pro 2021 jusqu’à ce que vous remplaciez eux. L’utilisateur de Twitter L0vetodream a également été surpris de constater que le M1 Max dans son MacBook Pro n’a qu’un seul caloduc qui s’étend jusqu’à deux petits dissipateurs thermiques, ce qui suggère que le nouveau chipset ne nécessite pas autant de refroidissement dans la plupart des situations.

Apple a rendu les ports modulaires sur les nouveaux MacBook Pro, ce qui signifie qu’il sera plus facile d’effectuer des réparations si l’un d’entre eux est endommagé tout au long de la durée de vie de ces appareils. Cependant, le clavier sera tout aussi difficile à retirer qu’avant puisqu’il fait effectivement partie du châssis monocoque. La réparation des clés individuelles, bien que plus facile que la variante à interrupteur à ciseaux trouvée dans les modèles 2016-2018, est toujours quelque chose qu’il vaut mieux laisser entre les mains des professionnels de la réparation.

Dans l’ensemble, il semble que ces machines soient non seulement puissantes et plus polyvalentes qu’elles ne l’ont été ces dernières années, mais aussi légèrement plus faciles à réparer qu’auparavant. C’est une petite victoire pour le mouvement « Droit à la réparation », mais nous aimerions voir l’entreprise montrer encore plus de « courage » dans cette direction avec les futurs modèles.