Adobe paie plus de 7 $ par minute pour du contenu vidéo original destiné à entraîner l’IA

En un mot: Adobe travaille sur un générateur de texte-vidéo basé sur l’intelligence artificielle, similaire à ce qu’OpenAI a introduit plus tôt cette année. Les documents consultés par Bloomberg indiquent que la société propose de rémunérer des artistes et des photographes pour capturer des vidéos d’individus effectuant des tâches banales comme marcher et montrant des émotions de base telles que le bonheur ou la colère. Le spécialiste des logiciels souhaite également des clips de personnes interagissant avec divers objets comme des smartphones ou des équipements de fitness, ajoute la publication.

Le hardware protégé par le droit d’auteur est interdit, tout comme les séquences contenant de la nudité ou tout autre contenu inapproprié ou offensant.

Adobe est prêt à payer jusqu’à 120 dollars pour les séquences originales, ce qui équivaut à une moyenne d’environ 2,62 dollars par minute (mais pourrait également atteindre 7,25 dollars par minute) de séquences soumises, a affirmé Bloomberg. Auparavant, l’éditeur de logiciels payait les créateurs de contenu entre six et 16 cents par image statique pour les photos utilisées à des fins de formation à l’intelligence artificielle. Il reste à voir si les créateurs mordront ou non, car certains expriment déjà leurs inquiétudes quant au fait qu’Adobe ne paie pas suffisamment pour ses séquences de formation.

OpenAI a présenté son outil Sora à la mi-février. Le nouvel outil d’IA générative est capable de restituer des clips vidéo 1080p réalistes d’une durée allant jusqu’à 60 secondes, uniquement sur la base d’invites textuelles. Il peut également combler les images manquantes des vidéos existantes et même produire des clips dans différents styles tels que l’animation ou en noir et blanc.

Les échantillons partagés par OpenAI étaient incroyablement impressionnants à première vue, mais après une inspection plus approfondie, des signes révélateurs que quelque chose ne va pas commencent à faire surface.

Bien qu’il ne soit pas parfait, Sora a suffi à susciter des inquiétudes parmi les investisseurs quant au potentiel de perturbation du leader de longue date des logiciels de création. Un rapide coup d’œil au cours de l’action Adobe confirme cette inquiétude, puisque le titre a perdu plus de 16 % de sa valeur depuis le début de l’année.

Lorsqu’on lui a demandé un commentaire, Adobe a renvoyé Bloomberg à une déclaration précédente concernant sa position sur les fonctionnalités de génération vidéo.

